SAP: Käufer preschen vor

Den letzten markanten Höhepunkt markierte SAP bei 143,32 Euro im August 2020, von dort aus ging es in zwei Wellen auf 79,58 Euro bis September letzten Jahres talwärts. Dieses Niveau wurde schließlich für eine hochdynamische Bodenbildung genutzt, im Frühjahr dieses Jahres gelang schließlich ein Ausbruch über den seit 2020 laufenden Abwärtstrend, in der Folge konnte SAP an rund 130,00 Euro zulegen. Seit einigen Monaten verharrt das Papier in einer zehn Euro breiten Range darunter und sammelt offenbar Kräfte für einen neuerlichen Aufschwung. Dieser könnte sogar in dieser Woche einsetzen.

Wochenschlusskurse entscheidend

Einige Gewinntage in Folge besitzen keine große Aussagekraft, erst nachhaltige Wochenschlusskurse mindestens über einem Niveau von 131,70 Euro dürfte in der SAP-Aktie weitere Kapitalzuflüsse bescheren, in der Folge könnten Kursgewinne an 135,62 und darüber 138,48 Euro abgeleitet werden. In der Spitze dürfte schließlich das Rekordhoch bei 143,32 Euro einem Test bei gleichbleibender Aufwärtsdynamik unterzogen werden. Entsprechend würde sich ein derartiges Szenario für den Aufbau von mittelfristigen Long-Positionen anbieten. Auf der Unterseite bedeutet ein Kursrutsch unter 120,00 Euro größeres Ungemach für die SAP-Aktie, eine Ausweitung der Konsolidierung auf 112,78 und darunter den EMA 200 bei 110,07 Euro (steigend) wäre dann nahezu unausweichlich.