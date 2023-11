Dax Chartanalyse 09.11.2023: Kursziel erreicht

Widerstand: 15.288 15.500 Unterstützung: 15.068 14.950

Rückblick:

Das Fazit der Betrachtung vom Dienstag lautete wie folgt:

Die Abwärtsbewegung vom Vorwochenhoch um 15.270 Punkte trägt bislang lediglich einen korrektiven Charakter und sollte daher in der Regel von einer weiteren Kaufwelle Richtung 15.280 und höher abgelöst werden.

Nach einer erneuten relativen Schwäche am Vormittag kam es dann - wie so oft erst am Nachmittag mit Beginn der US-Sitzung - zu der avisierten Kaufwelle. Das Tageshoch lag bei 15.287, das Minimalkursziel auf der Oberseite wurde somit abgearbeitet.

Heute Vormittag sehen wir dann erneut einen eher zähen Handel, weder Bullen noch Bären können entscheidende Akzente setzen.

Ausblick:

Der Index hat seine Ziele auf der Oberseite zunächst abgearbeitet und ist daher nun wieder anfällig für den beginn einer größeren Verkaufswelle Richtung 15.000 Punkte. Die Bewegung wird aber - wie auch in den vergangenen Handelstagen - wohl erneut den US-Händlern überlassen, der Handel heute Vormittag war erneut sehr zäh.

So lange den Käufern kein Stundenschlusskurs oberhalb der 15.300 Punkte-Marke gelingt, wird für die kommenden 24 Stunden tendenziell ein Rücksetzer in den Bereich 15.100 bis 15.170 Punkte favorisiert.

Quelle: Tradingview

