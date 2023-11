SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

SoftwareOne bekennt sich zu den «Science-Based Targets»



09.11.2023



Medienmitteilung SoftwareOne bekennt sich zu den «Science-Based Targets» Stans, Schweiz I 9. November 2023 – Die SoftwareOne Holding AG, ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, hat sich im Einklang mit der Science Based Targets-Initiative (SBTi) verpflichtet, sich wissenschaftlich fundierte Zielvorgaben zur Reduzierung von Emissionen zu setzen. SoftwareOne bekräftigt damit sein Versprechen, einen Beitrag zur Verhinderung gravierender Folgen des Klimawandels zu leisten. Brian Duffy, CEO von SoftwareOne, sagte: «Wir wollen unser Netto-Null-Ziel bis 2023 erreichen, indem wir Nachhaltigkeit noch stärker in unsere eigenen Prozesse und unsere Wertschöpfungskette integrieren und werden gleichzeitig weiterhin unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Wir sind stolz darauf, uns führenden Unternehmen anzuschliessen, die sich für die Reduzierung ihres CO 2 -Fussabdrucks und die Förderung nachhaltiger Praktiken einsetzen.» Die «Science-Based Targets» basieren auf den neuesten Erkenntnissen der Klimawissenschaft dazu, welche Massnahmen erforderlich sind, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen: die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau. Diese Ziele werden von Unternehmen festgelegt und von der SBTi validiert, einer Partnerschaft zwischen dem Carbon Disclosure Project (CDP), dem United Nations Global Compact (UNGC), dem World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF). SoftwareOne hat kürzlich seinen ersten ESG-Bericht veröffentlicht, der den internationalen Berichtsstandards der Global Reporting Initiative (GRI) entspricht. Die Verpflichtung zur SBTi ist für SoftwareOne ein wichtiger, nächster Schritt auf dem Weg zur Reduzierung seiner CO 2 -Emissionen. KONTAKT Anna Engvall, Investor Relations Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com FGS Global, Media Relations Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com ÜBER SOFTWAREONE SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen, damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die 9’250 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7’500 Softwaremarken mit Vertriebs- und Lieferkapazitäten in 90 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans ÜBER DIE SCIENCE BASED TARGETS-INITIATIVE Die SBTi ist eine Partnerschaft zwischen dem Carbon Disclosure Project (CDP), dem United National Global Compact (UNGC), dem World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF). Mit der Unterzeichnung des Commitment Letter der SBTi verpflichten sich Unternehmen, innerhalb von 24 Monaten ein wissenschaftlich fundiertes kurzfristiges oder Netto-Null-Ziel zur Emissionsreduzierung vorzulegen, das den Kriterien der SBTi entspricht. Die Science Based Targets basieren auf den neuesten Erkenntnissen der Klimawissenschaft und bestimmen, welche Massnahmen erforderlich sind, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Ziel des Pariser Abkommens ist die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5C gegenüber dem vorindustriellen Niveau. Diese Ziele werden von Unternehmen festgelegt und von der SBTi validiert. HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN Diese Medienmitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die zukünftige Geschäftstätigkeit, Entwicklung und Wirtschaftsleistung des Konzerns enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsdruck, gesetzgeberische und regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit des Konzerns, die Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, die notwendig sind, um Erträge zu erwirtschaften und seine Geschäfte zu führen, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen der Rechnungslegungsstandards oder -richtlinien, Verzögerung oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse wesentlich von den in dieser Medienmitteilung getroffenen Aussagen abweichen. SoftwareONE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

