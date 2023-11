DAX in Kürze mit kleinem Kaufsignal ?

EURO STOXX 50 - WKN: 965814 - ISIN: EU0009658145 - Kurs: 4.230,23 Pkt (TTMzero Indikation)

Zum Ende des Jahres hellt sich die Lage am Aktienmarkt auf. Die Lage hatte sich zuletzt am US-Aktienmarkt gefährlich verschlechtert: Sektoren am US-Aktienmarkt, die gekippt sind. Nach meiner charttechnischen Lesart waren immer mehr Sektoren wie Dominosteine gekippt und kurz vor dem US-Leitzinsentscheid Anfang November kam die Verkaufslawine nun auch beim S&P500 und Nasdaq100 an. Der Zinsentscheid und die verbale Kommunikation Jerome Powells drehten die Situation in letzter Minute! Ich selbst interpretierte Powells Rede nicht als taubenhaft (pro weniger restriktive oder gar pro lockerere US-Geldpolitik ), aber der Markt. Sei's drum, die Lage am US-Aktienmarkt hat sich entschärft.

Wie sieht es am europäischen Aktienmarkt aus ?

Der DAX steht sauber in seinem kleinen Abwärtstrendkanal seit Ende Juli dieses Jahres, der Eurostoxx50 ist aus seinem analogen Trendkanal aber bereits nach oben ausgebrochen. Ich kombiniere: Nasdaq100 und S&P500 stehen wieder stabil, der Eurostoxx50 mit dem Anstieg Ende vergangener Woche über die entscheidende Barriere bei 4.200 Punkten mit einem kleinen Kaufsignal in Richtung 4.415 und 4.493 Punkte (s. dicker schwarzer Prognosepfeil) , das sind korrelationstechnisch positive Vorgaben für den DAX. Der DAX hat bei 15.342-15.364 Punkten einen wichtigen Widerstand. Ein Anstieg darüber würde beginnen, die Lage für ihn zu entschärfen. Wichtiger ist aber die Barriere bei 15.562 Punkten. An ihr wird sich entscheiden, ob die Sommerkorrektur abgehakt werden kann. Steigt der DAX auf Tagesschlusskursbasis überzeugend dynamisch über 15.562 Punkte, aktiviert das ein kleines Kaufsignal in Richtung 16.280 und 16.528 Punkte.

