Intel: Gewinne werden nach oben revidiert!

Intel hat seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal am 26. Oktober nachbörslich veröffentlicht. Nach zuletzt negativen Nachrichten einiger Chiphersteller und Ausrüster lieferte Branchenveteran Intel, der in den letzten Jahren im Schatten vieler anderer Unternehmen stand, eine positive Überraschung. Intel erwartet im laufenden Quartal dank steigender Nachfrage, Fortschritten bei der Umstrukturierung der Produktion und dem Boom von Angeboten mit künstlicher Intelligenz erneut einen Umsatzanstieg. Im vierten Quartal werden Einnahmen zwischen 14,6 und 15,6 Milliarden US-Dollar (bis zu 14,8 Milliarden Euro) angestrebt. Im Mittel wäre das ein Plus von acht Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2022. Im laufenden Quartal soll der bereinigte Gewinn weiter steigen.

Zum Chart

Das erwartete KGV 2024 von Intel liegt aufgrund des starken Gewinneinbruchs aktuell bei 40,68. Wäre der Aktienkurs in der Zeitspanne von März 2021 bis Oktober 2022 nicht so weit gefallen, würde das entsprechende KGV noch höher stehen. Der Kursrückgang misst in der Spitze rund 64 Prozent. Ab Mitte Oktober 2022 wurde der Kursverlust gestoppt und der Chartverlauf wechselte in eine Bodenbildungsphase. Aktuell scheint sich der Kursverlauf der Aktie in einer Aufwärtssequenz zu bewegen, die noch immer intakt ist. Dabei wurde die Aufwärtssequenz durch die Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal am 26. Oktober 2023 bestätigt. Der Kurs drehte an der unteren Begrenzung des Trendkanals wieder ins Plus. In den jüngsten Handelstagen wurde der Widerstand bei 39,13 US-Dollar getestet. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass diese Marke überwunden wird und der Kurs in Richtung Widerstand zum Level von 44,54 US-Dollar weiterklettert. Wird der Trend im Falle einer Konsolidierung nicht gebrochen, könnte die untere Begrenzung des Trendkanals bei 34,31 US-Dollar den Kursverfall stoppen.