Heute Morgen hat der Industriedienstleister Bilfinger seine Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht.

Quartalszahlen Q3/23 Bilfinger im Überblick

Kennziffer Gemeldet Vorjahr Umsatz 1,11 Mrd. EUR 1,07 Mrd. EUR Ebit 57 Mio. EUR 37 Mio. EUR Gewinn 37 Mio. EUR 22 Mio. EUR Auftragseingang 1,03 Mrd. EUR 1,11 Mrd. EUR Auftragsbestand 3,37 Mrd. EUR 3,21 Mrd. EUR

Bilfinger-Chef Thomas Schulz verkündete, dass das Sparprogramm Wirkung zeigt und Ende des Jahres abgeschlossen sein wird. Zwar sei die Stimmung in einzelnen Branchen, wie der Chemieindustrie, oder Regionen, wie in Deutschland, von Skepsis gekennzeichnet. Bilfinger sei jedoch mit seiner flexiblen Strategie in der Lage, auf kurzfristige Marktentwicklungen zu reagieren. Das Management sei daher zuversichtlich, seine Mittelfrist-Ziele zu erreichen. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte der Vorstand.

(mut Material von dpa-AFX)