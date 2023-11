Dax Chartanalyse 13.11.2023: Rallyschub zum Wochenschluss

Widerstand: 15.360 15.500 Unterstützung: 15.240 14.950

Rückblick:

Der deutsche Leitindex gab am Freitagnachmittag zunächst erwartungsgemäß kräftig nach und setzte in den Bereich um 15.170 Punkte zurück. Am späten Nachmittag meldeten sich an der Wall Street dann allerdings noch einmal eindrucksvoll die Käufer zurück. Davor profitierte auch das deutsche Börsenbarometer und kletterte im nachbörslichen Handel noch einmal um mehr als 160 Punkte ausgehend vom Tagestief.

Ausblick:

Der Index startet heute morgen fester, aber ohne jedwede Dynamik in den Handel. Am Vormittag wurden noch einmal die nachbörslichen Bewegungshochs um 15.330 Punkte angetestet, mehr gelang den Käufern zunächst nicht. Für die kommenden Handelsstunden ist eine größere Konsolidierung der späten Kursgewinne vom Freitagnachmittag zu favorisieren, entsprechend ist die Seitenlinie hier zunächst eine gute Option bis sich erneut interessantere Chartstrukturen ergeben. weder die Long- noch die Shortseite bieten derzeit ein attraktives Chance-Risiko Profil für einen Einstieg.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DW7EUC von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 13.11.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 13.814 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DV69HF von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 13.11.2023), die K.o.-Schwelle bei 16.848 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.