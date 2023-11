Dax Chartanalyse 14.11.2023: Konsumentenpreise als Zünglein an der Waage

Widerstand: 15.435 15.500 Unterstützung: 15.240 14.950

Rückblick:

Mit Rückenwind von der erneut robusten Wall Street am gestrigen Nachmittag konnte der deutsche Leitindex zum Wochenstart die 15.300er Marke per Tagesschluss überwinden. Heute Vormittag kann der Dax dann die jüngsten Kursgewinne weiter ausbauen und steigt zeitweise über die Marke von 15.430 Punkte.

Ausblick:

Um 14:30 Uhr werden die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise publiziert. Erwartet wird ein Anstieg der Verbraucherpreise von +0,1 Prozent im Monatsvergleich nach +0,4 Prozent im Vormonat.

Eine Überraschung auf der Oberseite hat durchaus das Potenzial, die jüngste Rallybewegung - zumindest vorerst - abzuwürgen. Nach der Aufwärtsbewegung von mehr als 700 Punkten in den ersten beiden Wochen des Kalendermonats November nähern sich Oszillatoren wie der RSI-Indikator bereits schon wieder der überkauften Zone.

Der kurzfristige Aufwärtstrend ist zwar vorerst weiter intakt, unter Chance-Risiko-Aspekten ist ein Einstieg auf der Longseite zum aktuellen Kursniveau allerdings unattraktiv. Es wäre keine allzu große Überraschung aus charttechnischer Sicht, wenn die angesprochenen Konsumentenpreise aus Übersee eine größere Zwischenkorrektur einleiten würden. Ein Stundenschlusskurs unterhalb von 15.350 Punkten wäre als erstes prozyklisches Verkaufssignal zu interpretieren. Bis dahin kann eine Trendfortsetzung auf der Oberseite Richtung 15.500 Punkte nicht ausgeschlossen werden.

Quelle: Tradingview

