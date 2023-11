Weniger Inflation und weiche Wirtschaftslandung | Tech startet durch.

Die Verbraucherpreise lagen im Oktober auf breiter Front unter den Zielen. Die Gesamt- und Kernrate lagen im Vergleich zum Vorjahr bei 3,2% und 4%. Die Erwartungen der Wall Street lagen bei 3,3% und 4,1%. Im Vergleich zum Vormonat lagen die Gesamt- und Kernrate bei 0% und 0,2%. Erwartet wurde ein Anstieg von 0,1% und 0,3%. Sinkende Benzinpreise, und Preise für Flugreisen, genauso wie ein Rücklauf der wichtigen Mietpreis-Komponente zeigen, dass der Trend zu einer niedrigeren Inflation in Takt bleibt. Vorbörslich führen die Mega-Tech-Aktien die Gewinnerlisten an, darunter Tesla, NVIDIA und Amazon. Die Aktien von Home Depot profitieren von den Quartalszahlen, mit deutlichen Verlusten bei den Aktien von Fisker.



03:08 - Umfrage Bank of America | Weiche Landung? Rezession?

14:05 - Kommentare um China | Marktüberblick

15:28 - China: Treffen Xi und Biden, Häusermarkt

18:05 - Bankaktien empfohlen

