Mit der Hoffnung auf eine deutliche Entspannung der Geldpolitik zeichnen sich zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt nach dem starken Vortag Anschlussgewinne ab. Eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax ein Plus von 0,13 Prozent auf 15.634 Punkte.

Aus charttechnischer Sicht sei die Bodenbildung im Dax abgeschlossen und die Korrektur beendet, schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. „Für Investoren ist jetzt schon Weihnachten.“ Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird zur Wochenmitte ebenfalls etwas höher erwartet. Anleger gehen nach den US-Inflationsdaten davon aus, dass der Zinshöhepunkt in den USA erreicht ist.

Die Fed ist durch und die Marktzinsen haben ihren Höhepunkt erreicht.

Der Preisauftrieb in den USA hat sich im Oktober merklich abgeschwächt. Dieser Höhepunkt sei ein entscheidender Moment für die Märkte, denn in den meisten Fällen gehe dies anschließend mit fallenden Marktzinsen einher. In der Regel sei dies ein guter Zeitpunkt, um auf steigende Kurse zu setzen.

Achten werden die Marktteilnehmer am Nachmittag noch auf die US-Einzelhandelsumsätze für Oktober. Schwächt sich der Konsum ab, dürfte dies die Hoffnung auf fallende Zinsen zusätzlich untermauern.

Shutdown in Amerika mal wieder abgewendet

Positiv hinzu kommt die Nachricht, dass der erneut befürchtete Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA abgewendet scheint. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses haben mit mehr als der erforderlichen Zweidrittelmehrheit einem Gesetzesentwurf für einen Übergangshaushalt zugestimmt. Eine noch notwendige Zustimmung im Senat gilt als Formsache.

Einzelwerte im Überblick

Am hiesigen Aktienmarkt stehen am Mittwoch die Dax-Konzerne Infineon und Siemens Energy im Fokus. Vorbörslich auf Tradegate gewannen Siemens Energy 2,1 Prozent zum Xetra-Schluss. Das Energietechnikunternehmen verkauft zur Stärkung seiner Bilanz den Großteil seines Indien-Geschäfts. Großaktionär Siemens übernehme drei Viertel der 24-Prozent-Beteiligung für rund 2,1 Milliarden Euro, hieß es. Über einen Verkauf war seit wenigen Wochen spekuliert worden. Am Vortag hatte sich Siemens Energy mit der Bundesregierung sowie Banken über benötigte Garantielinien über insgesamt 15 Milliarden Euro verständigt.

Der Chiphersteller Infineon traut sich nach einem überraschend guten Jahresendspurt für das neue Geschäftsjahr 2023/2024 weiteres Wachstum zu. Dividende will Infineon erhöhen. Das operative Gewinnziel von Vorstandschef Jochen Hanebeck liegt allerdings etwas unter den durchschnittlichen Marktschätzungen. Auf Tradegate legten Infineon zuletzt um 0,7 Prozent zu verglichen mit dem Xetra-Schluss.

Der chinesische Online-Einzelhandelsriese JD.com spricht laut einem Pressebericht mit Altaktionären über einen Einstieg bei der Mediamarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy. So seien die Chinesen mit der Beteiligungsgesellschaft Haniel seit dem Sommer in Gesprächen über deren Anteil in Höhe von 16,7 Prozent, berichtete das Manager Magazin unter Berufung auf Insider. Die Ceconomy-Aktien katapultierte die Nachrichten um 14 Prozent in die Höhe gegenüber dem Xetra-Schluss.

Gewinne an der Wall Street

Eine gesunkene Inflation hat der Erholung am US-Aktienmarkt am Dienstag neuen und kräftigen Anschub gegeben. Am stärksten stieg der technologielastige Nasdaq 100, der den höchsten Stand seit vier Monaten erreichte. Tech-Aktien gelten als überdurchschnittliche Profiteure sinkender Zinsen.

Auch an Asiens Börsen Gewinne

Die Börsen Asiens haben am Mittwoch von günstigen US-Inflationsdaten profitiert. Investoren setzten nun darauf, dass die Inflation in dem Land den Höhepunkt erreicht hat. Die Anleger in China setzen zudem auf eine positive Wirkung von Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 35.519 +2,52 Prozent Hang Seng 18.027 +3,62 Prozent CSI 300 3.607 +0,70 Prozent

Renten

Anleihenart Kurs Veränderung Bund-Future 131,04 +0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,5785 -0,87 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,442 +/- 0,00 Prozent

Devisen: Eurokurs stabil zum US-Dollar nach starken Vortagesgewinnen

Am Vortag hatte ein unerwartet starker Rückgang der Inflationsrate in den USA den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen. Mit dem Rückgang der amerikanischen Teuerungsrate im Oktober auf 3,2 Prozent hat sich am Devisenmarkt die Spekulation verstärkt, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation nicht weiter erhöhen wird und im kommenden Sommer mit der ersten Zinssenkungen beginnen könnte.

Hinzu kommt, dass die Renditen für US-Staatsanleihen am Dienstag kräftig gefallen sind, was den Kurs des Dollar zur Wochenmitte belastet. Im weiteren Handelsverlauf bleibt der Fokus der Anleger am Devisenmarkt weiter auf Konjunkturdaten gerichtet. Am Nachmittag werden Daten zur Umsatzentwicklung im US-Einzelhandel erwartet, die für neue Impulse sorgen könnten.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0873 -0,09 Prozent USD / JPY 150,70 +0,30 Prozent EUR / JPY 163,85 +0,22 Prozent

Ölpreise legen etwas zu

Damit konnten sich die Ölpreise weiter von den deutlichen Verlusten der Vorwoche erholen. Allerdings hielten sich die Preisveränderungen zur Wochenmitte in Grenzen. Am Markt wurde auf eine jüngste Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) verwiesen. Demnach werde die Lage auf dem Weltmarkt für Rohöl in diesem Quartal nach Einschätzung des Interessenverbands von Industriestaaten nicht so angespannt sein wie zuvor erwartet.

Zur Wochenmitte richtet sich das Interesse der Anleger am Ölmarkt zudem auf die Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl um 1,3 Millionen Barrel verzeichnet hat. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Ölreserven erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen könnten./

Sorte Preis Veränderung Brent 82,85 USD +0,38 USD WTI 78,61 USD +0,35 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 2,35(2,30)EUR, 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AUMANN AUF 22 (21) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ADESSO AUF 160 (187) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CANCOM AUF 30 (31) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ENCAVIS AUF 22 (26) EUR - 'BUY'

- BERENBERG STARTET WASHTEC MIT 'BUY' - ZIEL 43 EUR

- BERENBERG STARTET WASHTEC MIT 'BUY' - ZIEL 43 EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 54,30(53,90)EUR - 'CONVICTION BUY LIST'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FREENET AUF 31 (30) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 49,50 (49) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 50,50 (51,40) EUR - 'SELL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 23 (24,50) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KION AUF 53 (48) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 52 (51) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 54 (53,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- UBS SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 9,20 (9,50) EUR - 'BUY'

- WDH/LBBW SENKT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 35 (43) EUR - 'KAUFEN'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HOME DEPOT AUF 318 (332) USD - 'OVERWEIGHT'

- JEFFERIES SENKT BEAUTYHEALTH AUF 'HOLD' - ZIEL 1,50 USD

- JPMORGAN SENKT ENERGIZER HOLDINGS AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 33 USD

- JPMORGAN SENKT CANADIAN SOLAR AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 22 (32) USD

- MORGAN STANLEY SENKT ENERGIZER HOLDINGS AUF 'UNDERWEIGHT' (E-W) - ZIEL 33 USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 4,30 (3,90) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 90 (95) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HOMETOGO AUF 5 (6) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP HEBT ELIA GROUP AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 112 EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 202 (195) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 219 (210) PENCE - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN STARTET ASR NEDERLAND MIT 'BUY' - ZIEL 49,50 EUR

- HSBC HEBTT OXFORD INSTRUMENTS AUF 'BUY' - ZIEL 2440 PENCE

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 89 (92) PENCE - 'NEUTRAL'

- KEEFE, BRUYETTE & WOODS HEBT CAIXABANK AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 5,93 EUR

- KEEFE, BRUYETTE & WOODS SENKT BANCO BPM AUF 'MARKET PERFORM' - ZIEL 7,21 EUR

- MORGAN STANLEY SENKT AHOLD DELHAIZE AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - ZIEL 28,70(34)EUR

Termine Unternehmen

06:30 ARE: Airbus-Pk eröffnet Tag auf der Dubai Air Show

06:50 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.30 h Pk, 11.00 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Infineon, Jahreszahlen (9.30 h Analystenkonferenz, 11.00 h Pk)

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Evotec, Capital Markets Day

07:30 FRA: Alstom, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Leifheit, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Cherry SE, Q3-Zahlen

14:00 FRA: Renault, Capital Markets Day

15:00 GBR: Diageo, Capital Markets Day

22:00 DEU: Morphosys, Q3-Zahlen

22:05 USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur

00:50 JPN: BIP Q3/23 (1. Veröffentlichung)

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/23

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/23

05:30 JPN: Industrieproduktion 09/23 (endgültig)

07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q3/23

08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/23

08:00 DEU: Großhandelspreise 10/23

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 9/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/23 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/23 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 10/23 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 9/23

11:00 EUR: Handelsbilanz 9/23

14:00 DEU: Eon, Pk mit Vorstellung der Wasserstoff-Herbstbilanz; Leitfrage: «Wo steht Deutschland beim Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft?»

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/23

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/23

14:30 USA: Empire State Index 11/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: BIP Q3/23 (vorab)

Sonstige Termine

DEU: Abschluss Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung unter dem Motto «Gespaltene Welt, geeintes Europa? - Zeit für einen Neuanfang», Berlin

+ 09.20 Rede Bundesjustizminister Marco Buschmann

+ 11.30 Gespräch mit der "Wirtschaftsweisen" Veronika Grimm

+ 13.15 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner

10:00 DEU: Online-Pressebriefing Klima-Allianz Deutschland zur Haushalts- und Finanzpolitik der Bundesregierung, Berlin

10:00 DEU: Das Bundesverfassungsgericht entscheidet über die Klage der Union gegen den Nachtragshaushalt 2021, Karlsruhe

10:00 DEU: Vorstellung des neuen «SchuldnerAtlas Deutschland 2023» der Wirtschaftsauskunftei Creditreform

10:00 DEU: Pk Förderbank KfW zum KfW-Klimabarometer

10:30 DEU: Fortsetzung Verhandlung Klagen der Bahn wegen Finanzierung der Mehrkosten für Stuttgart 21, Stuttgart

10:45 DEU: Wirtschaftstag der Innovationen 2023 des Wirtschaftsrats der CDU, Berlin

11:00 BEL: EU-Kommission legt Herbstprognose für die Wirtschaft vor, Brüssel

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

USA: Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec), San Francisco

Redaktion onvista/dpa-AFX