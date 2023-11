MDAX: Erstes Ziel erreicht

Nebenindizes aus der DAX-Familie können noch lange nicht an die Performance des Deutschen Aktienindex DAX anknüpfen, am Beispiel des MDAX-Index zeichnet sich jedoch eine signifikante Verbesserung der technischen Situation ab. Ganz aus dem Schneider ist das Barometer allerdings noch nicht, hier müssen sich Bullen erst noch an einem Sekundärtrend beweisen.

Konkret geht es hierbei um einen seit den Verlaufshochs aus Ende 2021 bestehenden Abwärtstrend im Bereich von 27.130 Zählern und den knapp darunter verlaufenden 200-Tage-Durchschnitt, an dem der MDAX im heutigen Verlauf zur Unterseite abgeprallt ist.

Um aussagekräftige Kaufsignale mit Zielen bei 28.889 und 29.815 Punkten zu generieren, bedarf es eines Kurssprungs mindestens über 27.225 Punkte.

Auf der Unterseite könnte der heute gestartete Pullback Abwärtspotenzial an 25.861 Punkte und darunter 24.630 Zähler bereithalten. Gänzlich ins bärische Lager würde der MDAX unterhalb seiner aktuellen Jahrestiefs von 23.626 Punkten wechseln, Absturzrisiken auf 21.456 Zähler würden dann deutlich zunehmen.