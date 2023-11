Widerstand: 15.920 16.000 Unterstützung: 15.750 15.600

Rückblick:

Der Index stieg gestern Nachmittag bis auf 15.860 Punkte, gab dann aber zum Handelsschluss hin noch einmal deutlich nach und verlor gut 80 Punkte vom Tageshoch.

Von dieser Korrektur-Neigung ist heute Vormittag nichts mehr zu sehen - die Bullenherde läuft direkt weiter. Nach einer erneuten Aufwärtskurslücke zum Handelsstart klettert der Index am Vormittag über die 15.900er Marke.

Ausblick:

Die Reaktion nach den marginal schwächer als erwartet ausgefallenen US-Konsumentenpreisen vom Dienstag ist schon beeindruckend: Der Index hat nun allein seit Dienstagnachmittag bereits mehr als 500 Punkte zulegen können.

Nun ist sogar ein direkter Test der nächsten Widerstandszone um 16.000 Punkte denkbar, bevor zunächst eine Kursberuhigung einsetzen sollte. Mittelfristig sind allerdings tendenziell weiter steigende Kurse denkbar nach der imposanten Aufwärtsdynamik der vergangenen Handelstage. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Quelle: Tradingview

