Deutschland: Unveränderter Start

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften es am Dienstagmorgen ruhig angehen lassen. Eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent bei 15 922 Punkten. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird kaum verändert erwartet.

Die Vorgaben von der Wall Street am Vorabend und auch von den asiatischen Börsen am Morgen sind unterstützend. Rückenwind kommt vor allem von tendenziell niedrigeren Renditen am Markt für US-Staatsanleihen. Zehnjährige Papiere rentieren dort aktuell mit etwa 4,39 Prozent und nähern sich damit einem weiteren Tiefstand seit zwei Monaten.

Am Abend nach dem Xetra-Handelsschluss dürfte sich das Interesse auf das Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank Fed richten. "Das Protokoll wird Aufschluss über die Diskussionen geben, die zu der Entscheidung der Fed geführt haben, den Leitzins unverändert zu lassen", schrieb die Postbank in einem Ausblick.

Unter den Einzelwerten stehen Morphosys im Fokus. Der Wirkstoffforscher will nach positiven Studiendaten zum Krebsmedikament Pelabresib Mitte kommenden Jahres die Zulassung für den Hoffnungsträger in Europa und den USA beantragen. Die Daten der Pelabresib-Studie wurden mit Spannung erwartet. Spekulationen über das Ergebnis hatten den Aktienkurs in den vergangenen Wochen immer wieder stark bewegt. Am Dienstag sackten die Morphosys-Papiere vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt um 9 Prozent ab.

USA: Im Plus

Die US-Börsen haben zum Auftakt in eine verkürzte Handelswoche weiter zugelegt. So gewann der Leitindex Dow Jones Industrial am Montag 0,58 Prozent auf 35 151,04 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 erreichte den höchsten Stand seit Anfang Januar 2022 und schloss mit einem Plus von 1,19 auf 16 027,06 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,74 Prozent auf 4547,38 Punkte hoch. Die Indizes setzten damit ihre Ende Oktober begonnene Rally fort.

Asien: Kleine Gewinne

Im Sog der festen US-Börsen hat es am Dienstag in Asien vermehrt Kursgewinne gegeben. Der chinesische CSI 300 mit den Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen gewann im späten Handel 0,55 Prozent dazu, unter anderem wegen staatlicher Stützungsmaßnahmen für den angeschlagenen Immobiliensektor. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong legte der Hang-Seng-Index um 0,6 Prozent zu. In Japan dagegen gab es nur wenig Bewegung: Der Leitindex Nikkei 225 konnte sein Vortagshoch seit mehr als 30 Jahren nicht überbieten. Er lag zuletzt hauchdünn im Plus.

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 180 (175) EUR - 'HOLD'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BASLER AUF 11 (18) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES SENKT BAYER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 37 (60) EUR

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 70 (71) EUR - 'NEUTRAL'

(mit Material von dpa-AFX)