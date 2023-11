Zeit das Depot abzusichern? Zeichen einer Abkühlung nehmen zu.

Der letzte Handelstag vor Thanksgiving, und der halbe Handelstag am Freitag, sind historisch betrachtet meist freundlich. Wie dem auch sei, sehen wir bei Corporate America heute (wie am Vortag) viele Enttäuschungen bei den Aussichten, mit damit einhergehend schwachen Aktien. Dazu gehören Deere, Guess, HP, Jack in the Box, Nordstrom und Urban Outfitters. NVIDIA schlägt sämtliche Ziele und hebt die Aussichten erneut an, mit den Kurszielen an der Wall Street im Aufwind. Dafür ist die Reaktion der Aktie aber äußerst flau. Die Auftragseingänge für langlebige Güter sind im Oktober um 5,4% gesunken. Die Wall Street hatte nur mit einem Rückgang von 3,5% gerechnet. Das Bild wurde eventuell durch den massiven Streik der UAW-Gewerkschaft verwischt. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe sind letzte Woche überraschend stark gesunken, und lagen mit nur 209.000 Anträgen deutlich unter den angepeilten 227.000.



00:00 - Intro

00:28 - Überblick

01:55 - Fazit zur Woche | Oktoberdaten

03:35 - Banking Conference | Ausblick Wirtschaftsdaten

04:50 - Renditen der Staatsanleihen

05:55 - Notenbank zur Inflation (Australien, Europa, Großbritannien)

07:08 - Nvidia

11:25 - Microsoft & OpenAI

14:55 - Earnings | Überblick

16:00 - Best Buy | PC-Sektor (Dell, HP)

17:20 - Autodesk | Nordstrom

18:35 - Fluggesellschaften | Guess | Urban Outfitters | Jack in the Box

19:33 - Deere

21:20 - General Motors | Fazit Corporate America

21:53 - Mindset flexibel

22:55 - Analysten zu Autodesk | Salesforce meldet Zahlen

24:32 - Analysten zu HP, Nordstrom



