Dax Vorbörse

Deutschland: Robust

Ohne Impulse von den US-Börsen dürfte es auch am letzten Handelstag der Woche zunächst ruhig zugehen im deutschen Aktienhandel. Der Dax, der am Vortag erstmals seit Ende August über die runde Marke von 16 000 Zählern gestiegen war, wird zunächst wenig verändert erwartet.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Handelsauftakt knapp unterhalb der 16.000er Marke. Nach einem bislang ertragreichen Monat November steht für den Dax in nur gut drei Wochen ein Plus von acht Prozent zu Buche. Bis zum Rekordhoch von Ende Juli bei 16 529 Zählern fehlen dem Leitindex nurmehr gut drei Prozent.

Aus Unternehmenssicht sind fundamentale Nachrichten am Freitagmorgen noch rar gesät. Einen Blick wert sein könnten die Aktien von BASF. Der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) erwägt Kreisen zufolge den Kauf der BASF-Tochter Wintershall Dea. Das Unternehmen könnte dabei mit mehr als zehn Milliarden Euro bewertet werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Ansonsten könnten Analystenstudien für Bewegung sorgen. So stufte die britische Bank Barclays die Aktien von Mercedes-Benz und Porsche SE herab und jene on Continental herauf. Analyst Henning Cosman zeigte sich in einer aktuellen Studie grundsätzlich skeptisch für den Autosektor, sieht die Autozulieferer aber derzeit im Vorteil gegenüber den Herstellern. Die Papiere von Evonik könnten von einer Kaufempfehlung der Investmentbank Stifel profitieren. Das Vertrauen in eine Gewinnerholung des Spezialchemiekonzerns nehme zu, konstatierte Analyst Andreas Heine. Die Markterwartungen an den Chemiekonzern seien realistisch und im aktuell schwierigen Umfeld eine gute Nachricht.

USA: Geschlossen

Die US-Aktienbörsen waren am Donnerstag wegen des nordamerikanischen Erntedankfestes ("Thanksgiving") geschlossen. Am Freitag wird in New York dann am Shopping-Schnäppchentag "Black Friday" nur verkürzt gehandelt, sodass viele Investoren den Moment für ein verlängertes Wochenende nutzen. Daher ist am Freitag mit relativ dünner Handelsaktivität zu rechnen.

Asien: Gemischt

In Asien fällt die Börsentendenz am Freitag unterschiedlich aus. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 nach seiner feiertagsbedingten Pause am Vortag ein Plus von einem halben Prozent erzielte, revidierten die Börsen in China ihre Vortagsgewinne.

Der CSI 300 mit den Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen fiel im späten Handel um 0,7 Prozent. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong sackte der Hang-Seng-Index sogar um 1,6 Prozent ab.

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT CONTINENTAL AG AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 90 (70) EUR

BARCLAYS SENKT MERCEDES-BENZ AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 60 (85) EUR

BARCLAYS SENKT PORSCHE SE AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 50 (58) EUR

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 85 (92,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 135 (150) EUR - 'OVERWEIGHT'

HSBC HEBT FMC AUF 'HOLD' - ZIEL 39 EUR- STIFEL HEBT EVONIK AUF 'BUY' - ZIEL 20 EUR

(mit Material von dpa-AFX)