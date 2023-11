DAX - Leichte Jahresendrally 2023 & leichte Frühjahrsrally 2024

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 16.029,49 Pkt (XETRA)

EURO STOXX 50 - WKN: 965814 - ISIN: EU0009658145 - Kurs: 4.371,47 Pkt (TTMzero Indikation)

Das Kaufsignal kam im DAX durch den hochdynamischen Kursanstieg am 14. November durch den Kreuzwiderstand bei 15.408 Punkten. Dadurch wurde der Abwärtstrendkanal der Sommerlochphase nach oben verlassen. In dem Index entfaltet sich ein kurz- bis mittelfristiges Kaufsignal in Richtung 16.280 und 16.528 Punkte. S. dicker schwarzer Prognosepfeil in der beigefügten Skizze. Im Bereich von 16.280 und 16.528 Punkten kann sich das Kursgeschehen zeitweise festfahren. Lasst uns etwas weiter in die Zukunft schauen. Seit November 2021 kommt der DAX an der Barriere bei 16.280 Punkten nicht weiter, er fährt sich immer wieder fest und beginnt nach unten wegzurutschen. Ich wage mal zu behaupten, dass wirklich jeder DAX-Trader die 16.280 im Blick hat. In dem Bereich dominieren große Geber den Markt. Steigt der DAX auf Wochenschlusskursbasis überzeugend dynamisch über 16.530 Punkte an, wäre das ein Zeichen dafür, dass sich die Geber zurückgezogen haben und nicht mehr aktiv sind. Ergo: Ein Passieren der 16530er Marke nach oben würde ein neues kurz- bis mittelfristiges Kaufsignal mit einem neuen Projektionsziel bei 17.560 Punkten aktivieren.

Der Eurostoxx50 verläuft übrigens seit 2021 dem DAX sehr ähnlich. Es haben sich die gleichen Fraktale, die gleichen mittelfristigen Trendstrecken ausgebildet. Auch im Eurostoxx50 läuft eine Jahresendrally. Der europäische Leitindex dürfte sich an den Barrieren bei 4.415 und 4.493 Punkten festfahren. Die der 16.28er Marke im DAX analoge Marke liegt im Eurostoxx50 bei 4.493 Punkten. Steigt der Eurostoxx50 auf Wochenschlusskursbasis überzeugend dynamisch über 4.500 Punkte, dürfte das ein neues kurz- bis mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionsziel 4.760 Punkte triggern.

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)