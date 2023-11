Das falsche Gefühl der Sicherheit

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Nach vier Wochen kontinuierlicher Gewinne im Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq, startet der Montag mit leichten Verlusten. Die Wall Street wird heute und Dienstag Anleihen im Auge behalten. An diesen Tagen werden rund $150 Mrd. an US-Staatsanleihen auktioniert. Auch der US-Dollar bleibt im Fokus, nachdem die Währung letzte Woche zu Lasten ausländischer Anleger erneut unter Druck stand. Was das Konsumverhalten betrifft, beginnt die Weihnachtssaison eher müde. Die Umsätze am vergangenen Black Friday sind laut Mastercard im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,5% gestiegen, und Online um 8,5%. Angefacht wird die Nachfrage vor allem durch eine deutliche Ausweitung der Sonderangebote, was in Folge die Margen belastet.



00:00 - Intro

00:45 - Das falsche Gefühl der Sicherheit (u.a. VIX)

02:11 - Extreme Meinungen zur Geldpolitik | Leitzins

05:07 - Rezession?

06:10 - Ausblick diese Woche | Ausblick Dezember

07:50 - Wie lief der Black Friday? (u.a. Mastercard, Adobe)

11:13 - Nahostkonflikt | Druck auf Ukraine | Opec Plus

13:35 - China Wirtschaft | Apple

15:25 - Wochenausblick (u.a. Salesforce, Okta, Dell)

17:12 - Auktionen von US-Staatsanleihen

17:57 - Nvidia

18:45 - Elon Musk rudert zurück (X, Tesla)

19:48 - Disney

20:08 - Novo Nordisk | Tesla Cybertruck-Event

20:55 - Analysten zu Pfizer, Synopsys, Gap, Lowe’s



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell