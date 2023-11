Vor Inflationsdaten im weiteren Wochenverlauf bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag vorsichtig. Der Dax dürfte zum Handelsstart am Dienstag unter der 16.000-Punkte-Hürde bleiben, unter die er tags zuvor wieder gefallen war. Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax ein Minus von 0,1 Prozent auf 15.951 Punkte.

Eine Fortsetzung der seit rund vier Wochen laufenden Jahresendrally ist derzeit ungewiss. In der vergangenen Woche hatte der starke Lauf den deutschen Leitindex dicht an das Zwischenhoch von Ende August bei knapp unter 16.043 Punkten herangeführt. Seit seinem Zwischentief im Oktober konnte sich der Dax somit um nahezu 10 Prozent erholen.

Ohne gute Nachrichten in Form positiver Wirtschaftsdaten werde es aber nun schwer, kurzfristig wieder die Hürde von 16.000 Punkten zu überwinden, kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners.

Es ist hoch wahrscheinlich, dass sich das zuletzt übliche Bild eines starken Novembers und eines anschließend schwächeren oder gar negativen Dezembers auch in diesem Jahr wiederholt.

Chefmarktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets hebt außerdem den starken charttechnischen Widerstand etwas unter 16.050 Punkten hervor, der einem Weiterlaufen der Rally im Wege stehe und überwunden werden müsse. Insgesamt jedoch bleibt das Bild laut der Helaba technisch gesehen weiterhin freundlich, auch wenn die Dynamik nachlässt. Helfen könnten es, wenn sich der Abwärtstrend der Teuerungsrate im November stärker als erwartet fortsetzen konnte.

Einzelwerte im Überblick

Unter den Einzelwerten dürfte vor allem dem Energiekonzern RWE mit dem Kapitalmarkttag Aufmerksamkeit zukommen. JPMorgan-Analyst Vinvent Ayral ist optimistisch gestimmt und erwartet, dass das Management profitables Wachstum prognostizieren wird. Dabei könnten auch die Ertragsziele für das Segment Alternative Energien erhöht werden.

Die Aktien von Telefonica Deutschland (O2) und Freenet stiegen auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss vorbörslich. Spekulationen über eine Zusammenarbeit waren der Auslöser. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Insider berichtet, bereitet O2 eine weitreichende Partnerschaft mit der Konkurrentin Freenet vor. Die Unternehmensführung erwäge, den Hamburgern mit attraktiveren Konditionen entgegenzukommen und den Zugang zum schnellen 5G-Netz des Konzerns zu eröffnen, heißt es. Die Discountmarke von Freenet, Klarmobil, könnte so womöglich ebenfalls Tarife auf Basis der O2-Infrastruktur verkaufen. „Das wäre positiv für beide Seiten“, sagte ein Händler.

Wall Street auf Richtungssuche

Die US-Aktienmärkte haben sich am Montag weiter mit einer klaren Richtung schwergetan. Mit letztlich moderaten Verlusten knüpften sie an ihre verhaltene Entwicklung vom Freitag zum Ende einer starken Woche an.

Asiens Börsen durchwachsen

Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich auch am Dienstag überwiegend zurückgehalten. In den kommenden Tagen stehen wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda, etwas Inflationssignale aus den USA und Europa.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 33.408 -0,12 Prozent Hang Seng 17.378 -0,84 Prozent CSI 300 3.518 +0,19 Prozent

Renten

Anleihenart Kurs Veränderung Bund-Future 131,33 -0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,534 -0,74 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,384 -0,07 Prozent

Devisen: Eurokurs wenig verändert

Seit Beginn der Woche konnte sich der Euro über 1,09 Dollar halten und damit in der Nähe des höchsten Stands seit August, der in der vergangenen Woche bei 1,0965 Dollar erreicht worden war. Hintergrund ist eine Dollar-Schwäche, die den Kurs des Euro stützte.

Am Markt wird darauf spekuliert, dass die US-Notenbank den Leitzins nicht weiter erhöht und im kommenden Jahr wieder senken könnte. Dies hat die Renditen für US-Staatsanleihen in den vergangenen Handelstagen nach unten gedrückt und auch den Kurs des Dollar belastet.

Im weiteren Verlauf stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Erst am Nachmittag könnten Daten vom US-Immobilienmarkt und zur Konsumlaune in den USA für neue Impulse sorgen. Zudem werden auch Reden von Notenbankern der Eurozone erwartet, die das Interesse der Anleger auf sich ziehen dürften.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0951 -0,05 Prozent USD / JPY 148,33 -0,2 Prozent EUR / JPY 162,44 -025 Prozent

Ölpreise stabilisieren sich nach jüngsten Kursverlusten

Seit Beginn des Monats hat sich Rohöl auf dem Weltmarkt deutlich verbilligt. In dieser Zeit ist der Preis für Rohöl aus der Nordsee um mehr als vier Dollar je Barrel gefallen. Hintergrund ist die Sorge über ein Abflauen der Weltwirtschaft und eine Unsicherheit über die weitere Förderpolitik wichtiger Ölstaaten, die im Verbund Opec+ zusammengeschlossen sind. Zuletzt wurde ein Treffen der Opec+ auf diesen Donnerstag verschoben.

In Medienberichten ist von Unstimmigkeiten in der Opec+ die Rede. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte mit Bezug auf informierte Personen berichtet, dass Saudi-Arabien andere Opec-Staaten zu Produktionskürzungen dränge

Sorte Preis Veränderung Brent 79,87 USD -0,11 USD WTI 74,75 USD -0,11 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT CONTINENTAL AG AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 83 (68) EUR

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 45 (41) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 103 (100) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- JEFFERIES HEBT INFINEON AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 46 (40) EUR

- MORGAN STANLEY HEBT DWS AUF 'OVERWEIGHT' (E-W) - ZIEL 38,10 (37,70) EUR

- WDH/DZ BANK SENKT MERCK KGAA AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - FAIRER WERT 176 (195) EUR

- WDH/UBS HEBT ZIEL FÜR LINDE AUF 480 (445) USD - 'BUY'

- RBC HEBT BOEING AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 275 (200) USD

- HSBC STARTET ESTEE LAUDER MIT 'BUY' - ZIEL 180 USD

- BARCLAYS HEBT SMITH & NEPHEW AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 1150 PENCE

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 147 (167) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RECKITT AUF 6900 (7100) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS STARTET FRASERS GROUP MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 1060 PENCE

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 2700 (2600) CHF - 'UNDERPERFORM'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 17 (20) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY PENCE AUF 1500 (1750) PENCE - 'MP'

- CITIGROUP HEBT B&M AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 640 (540) PENCE

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ABN AMRO AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 15 (22) EUR

- GOLDMAN HEBT MERLIN PROPERTIES SOCIMI AUF 'BUY'(NEUTRAL) - ZIEL 10,20(8,30) EUR

- GOLDMAN STARTET M&G MIT 'BUY' - ZIEL 240 PENCE

- JEFFERIES HEBT ASHMORE GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 220 (200) PENCE

- JPMORGAN HEBT BBVA AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 10,40 (9,30) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PARTNERS GROUP AUF 1055 (978) CHF - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 48 (47) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SETZT PARTNERS GROUP AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- MORGAN STANLEY HEBT EQT AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 301 (272) SEK

- MORGAN STANLEY HEBT EURONEXT AUF 'OVERWEIGHT' (E-W) - ZIEL 91,70 (79,70) EUR

- MORGAN STANLEY HEBT LLOYDS AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 64 (60) PENCE

- MORGAN STANLEY SENKT JULIUS BÄR AUF 'UNDERWEIGHT' (E-W) - ZIEL 56 (67) CHF

- MORGAN STANLEY SENKT MAN GROUP AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - ZIEL 266 (305) PENCE

- MORGAN STANLEY SENKT NORDNET AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 154 SEK

- UBS SENKT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 26,10 (31,00) EUR - 'BUY'

Termine Unternehmen

07:00 LUX: Adler, 9Monatszahlen

08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen

10:00 DEU: Deutsche Bank, Kapitalmarktausblick 2024

10:30 DEU: RWE, Capital Markets Day (11.00 h Analystenkonferenz)

13:00 GBR: Rolls-Royce, Capital Markets Day

13:00 SWE: Vattenfall, Capital Markets Day

14:30 CHE: Novartis, Research and Development Day

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Hella, Capital Markets Day

USA: Intuit, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 12/23

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/23

10:00 EUR: Geldmenge M3 10/23

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 10/23

15:00 USA: FHFA-Index 9/23

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/23

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/23

Sonstige Termine

DEU: Pk der deutschen Spielwarenbranche, Nürnberg

DEU: Bundeskonferenz der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) unter dem Motto «Sicherheit» u.a. mit EVG-Vorsitzenden Martin Burkert, Fulda

09:00 DEU: BGH verhandelt zur Ersatzfähigkeit von Kfz-Reparaturkosten im Falle des sogenannten Werkstattrisikos, Karlsruhe

10:00 DEU: Berliner Forum Außenpolitik unter dem Titel «Of Paradigms and Power Shifts: Steering Through a Contested International Order», Berlin

+ Eröffnung durch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis

11:00 DEU: Jahres-Pk Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zu Ergebnissen der Lebensmittelüberwachung, Berlin

13:00 DEU: Pk Rolls-Royce Power Systems AG nach Betriebsversammlung, Friedrichshafen

BEL: Nato-Außenministertreffen (erster von zwei Tagen), Brüssel

Redaktion onvista/dpa-AFX