Die Jahresendrally am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zum Start in den Dezember fortsetzen. Sie dürfte weiter von Erwartungen auf bald sinkende Zinsen angetrieben werden. Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax ein Plus von 0,5 Prozent auf 16.291 Punkte. Bis zum Rekordhoch bei etwas unter 16 530 Punkten ist der Weg charttechnisch frei. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird am Freitag 0,4 Prozent höher erwartet.

Positive Signale aus Übersee

Unterstützung für die Börsen in Europa kommt aus den USA, wo der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial nach erfreulichen Daten zu Konsum und Preisauftrieb den höchsten Stand seit zwei Jahren erklommen hatte.

Es war ein November, an den man sich erinnern wird.

Die Anleger honorierten den guten Job der US-Notenbank, die Inflation zu bekämpfen, ohne zugleich eine schwere Rezession auszulösen. Eine inzwischen moderatere Teuerung stelle nun auch das Zinsniveau infrage - mit entsprechendem Schub für risikoreichere Anlagen wie Aktien. Die Investoren setzen daher jetzt auf baldige Zinssenkungen.

Das gilt ebenso für die Euroregion. Auch in den kommenden Monaten dürfte sich die Abschwächung der Inflation fortsetzen, erwarten die Experten der Helaba. „Marktteilnehmer können vermehrt darauf setzen, dass der nächste Zinsschritt eine Senkung sein wird“, schrieben sie.

Mit Blick auf das deutsche Börsenbarometer hat die laufende Jahresendrally dieses inzwischen um mehr als 11 Prozent von seinem Oktober-Tief nach oben getrieben. Im November gewann der deutsche Leitindex 9,5 Prozent. Damit hat er den Großteil der Korrektur seit August aufgeholt. Der marktbreite US-Index S&P gewann im November rund 9 Prozent und der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 sogar fast 11 Prozent.

Einzelwerte im Überblick

Unter den Einzelwerten dürften im Dax vor allem die Aktien von Symrise in den Blick rücken. Vorbörslich legte die Aktie auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss moderat zu. Ein Händler verwies auf die US-Kosmetikkette Ulta Beauty, deren Aktie im nachbörslichen Handel um 12 Prozent zugelegt hatte. Das Unternehmen hatte im Zuge eines überraschend starken Quartalsberichts das untere Ende seiner Umsatz- und Gewinnprognosen für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Dabei wurde auf eine lebhafte Nachfrage nach Luxus-Hautpflege und Düften verwiesen.

Die Papiere der Metro AG gaben auf Tradegate um etwas mehr als 3 Prozent nach. Die US-Bank JPMorgan ist inzwischen negativer gestimmt für den Großhändler und stufte die Aktie auf Underweight ab. Der Inflationsrückgang zehre am Umsatz und wirke sich auf die Margen und Bewertungen in der gesamten Branche aus, was 2024 und 2025 so weitergehen dürfte, schrieb er. Biontech, von JPMorgan ebenfalls auf Underweight abgestuft, verloren auf Tradegate 3 Prozent.

Dow Jones mit höchstem Stand seit fast zwei Jahren

Zum Ausklang eines starken Börsenmonats haben sich die wichtigsten US-Aktienindizes am Donnerstag sehr unterschiedlich entwickelt. Der Leitindex Dow Jones profitierte von starken Salesforce-Zahlen und ging dank einer späten Marktrally mit einem ordentlichen Plus aus dem Handel. Damit erreichte er den höchsten Stand seit Januar 2022.

Asiens Börsen mit Verlusten

Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Freitag zurückgehalten.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 33.431 -0,17 Prozent Hang Seng 16.928 -0,67 Prozent CSI 300 3.484 -0,33 Prozent

Renten

Anleihenart Kurs Veränderung Bund-Future 132,37 +0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,452 +0,16 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,332 -0,39 Prozent

Devisen: Eurokurs steigt wieder über 1,09 US-Dollar

Am Vortag war bekannt geworden, dass die Inflation im Euroraum stärker gefallen ist als erwartet. Im November lag die Teuerungsrate bei 2,4 Prozent und damit in der Nähe des von der EZB angestrebten Inflationsziels von mittelfristig zwei Prozent. Der überraschend deutliche Rückgang der Inflation verstärkte die Spekulation auf Zinssenkungen im kommenden Jahr.

„Man kann getrost vermuten, dass bei einer Inflationsrate von 2,4 Prozent im Euroraum nicht wenige zu dem Schluss kommen, dass der Kampf gegen die Inflation gewonnen ist“, kommentierte Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank die Marktstimmung. Dies habe den Euro zeitweise deutlich unter Druck gesetzt.

Im weiteren Handelsverlauf bleibt der Fokus auf wichtige Konjunkturdaten gerichtet. Auf dem Programm stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone am Vormittag und aus den USA am Nachmittag, die am Markt jeweils stark beachtet werden.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0907 +0,21 Prozent USD / JPY 148,01 -0,15 Prozent EUR / JPY 161,46 +0,07 Prozent

Ölpreise geben nach Beschlüssen der Opec+ weiter nach

Am Donnerstag war der Preis für Rohöl aus der Nordsee noch deutlich stärker gefallen, um etwa zwei Dollar je Barrel. Zwar hatte die Opec+ nach einem Treffen der Mitgliedsstaaten eine weitere Kürzung der Fördermenge angekündigt. Der Beschluss sieht allerdings eine freiwillige Beschränkung vor, und mit Angola hat ein Mitgliedsland seine Quote bereits abgelehnt.

Schon in den vergangenen Monaten wurde die bestehende Förderkürzung immer wieder von einzelnen Mitgliedsstaaten der Opec+ unterlaufen, was einer vom Ölverbund gewünschten Stützung der Ölpreise entgegenwirkt. Immerhin hatte das führende Opec-Land Saudi-Arabien deutlich gemacht, dass es seine separate Produktionskürzung um eine Million Barrel pro Tag bis zum ersten Quartal des kommenden Jahres verlängern werde.

Sorte Kurs Veränderung Brent 80,68 USD -0,18 USD WTI 75,93 USD -0,03 USD

