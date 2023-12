Direkt zum Video auf YouTube

Der Dax zeigt weiter eine deutliche relative Stärke zum US-Aktienmarkt. Angetrieben von geringer als erwarteter Inflation im Euroraum und in Deutschland geht es deutlich über 16.300 Punkte.

Aus strategischer Sicht ist die Aktie der Deutschen Börse momentan besonders interessant. Martin klärt heute auf, warum das so ist. Außerdem springen die Aktien von Ulta Beauty vorbörslich wieder an. Die Gründe sind gute Quartalszahlen und eine angehoben Prognose. Lockt jetzt wieder das Allzeithoch? Marvell hat sich nach den Quartalszahlen hochvolatil präsentiert, am Ende aber aber deutlich tiefer geschlossen. Der Abwärtstrend könnte sich hier fortsetzen.