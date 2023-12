Der letzte Monat ohne Bitcoin-ETF? 🧐 Monatsrückblick November 2023 mit @Bitcoin2Go

Mirco & Richy blicken in diesem Video auf einen spannenden Monat November zurück und beantworten unter anderem folgende Fragen: Wird es 2024 eine Zinssenkung geben? Wenn ja, wie unterscheiden sich Hard & Soft Landing und welchen Einfluss hat die mögliche Zinssenkung auf den Kryptomarkt? Bitcoin und Gold zeigen eine starke Korrelation. Was steckt dahinter? Die Zulassung von Krypto-ETFs in den USA steht offenbar kurz bevor. Wann ist es endlich soweit für BTC und ETH und werden weitere Krypto-ETFs folgen? Und: Was denken die beiden über die aktuellen Ereignisse rund um Binance und warum steigt die Coinbase-Aktie um 60%? Weitere Themen wie die aktuellen Kursentwicklungen von Altcoins stehen ebenfalls im Fokus.







