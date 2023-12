EuroStoxx 50: Hier muss er noch rüber

Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 pirscht sich in großen Schritten an seine Rekordstände aus Sommer dieses Jahres heran, kann aber nicht vollends an die Performance des Deutschen Aktienindex DAX anknüpfen. Insbesondere an den bisherigen Rekordhochs wird sich die weitere Entwicklung des Barometers auf Sicht der nächsten Monate erst noch entscheiden.

Dennoch stehen die Chancen aufgrund der dynamischen Kursentwicklung der letzten Wochen für einen nachhaltigen Ausbruch über die bisherigen Rekordstände von 4.491 Punkten sehr gut, ein Wochenschlusskurs darüber könnte in einem ersten Schritt Aufwärtspotenzial an 4.587 Punkte freisetzen, darüber an 4.759 Zähler.

Prallt das Barometer dagegen an den Sommerhochs ab, findet der EuroStoxx 50 bei 4.414 Punkten eine erste markante Unterstützung vor. Darunter müssten aber weitere Abschläge in den Bereich von 4.328 bzw. 4.231 Punkten zwingend eingeplant werden.

Wie lange die steile Rallye aber noch weiterlaufen kann, ist zum gegebenen Zeitpunkt ungewiss. Aus technischer Sicht ergibt sich aber aufgrund der zurückliegenden Kursmuster deutliches Aufwärtspotenzial für die nächsten Wochen, allerdings sollten es Bullen an dieser Stelle auch nicht übertreiben, um nicht von dynamischen Gewinnmitnahmen überrascht zu werden.