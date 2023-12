Die Rekordjagd des Dax gerät am Donnerstag etwas ins Stocken. Markteilnehmer sprachen von einer gesunden Atempause und halten die Marktlage teils für überkauft.

Der X-Dax als Indikator für den Leitindex deutete eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Minus von 0,3 Prozent auf 16.607 Punkte an. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird mit einem Abschlag von 0,4 Prozent erwartet.

Tags zuvor hatte der Dax bei 16.727 Punkten einen weiteren Rekordstand erreicht. Seine Jahresendrally baute er seit dem Oktober-Tief damit auf über 14 Prozent aus.

Die Entwicklung der Übersee-Börsen lädt am Donnerstag zu Gewinnmitnahmen ein. So schloss am Vortag in den USA der marktbreite S&P 500 mit leichten Verlusten am Tagestief. Er hatte es in den letzten Tagen nicht geschafft, die letzten Meter auf ein neues Jahreshoch zu gehen, und scheint stattdessen noch einmal zu korrigieren.

Wall Street leicht gebremst

Der Aufwärtsdrang an den US-Börsen ist auch zur Wochenmitte gebremst worden. Zwar markierte der Dow Jones zunächst noch ein weiteres Hoch seit Anfang 2022, anschließend gab der Leitindex die Gewinne aber wieder ab.

Anleger könnten sich noch bedeckt gehalten haben mit Blick auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht für November, das konjunkturelle Highlight der Woche. Auch an der Nasdaq-Börse gab es Verluste.

Verluste in Asien

Die Asien-Börsen haben am Donnerstag den nächsten Rückschlag erlebt. Belastet vom starken Yen gab der japanische Leitindex Nikkei 225 besonders stark nach. In China lasteten die enttäuschenden Importzahlen aus dem November den Aktienmarkt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 32.858 -1,76 Prozent Hang Seng 16.307 -0,95 Prozent CSI 300 3.391 -0,24 Prozent

Renten

Anleihenart Kurs Veränderung Bund-Future 134,42 -0,39 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,29 +0,72 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,173 +1,32 Prozent

Devisen: Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert

Der Eurokurs steht seit Ende November unter Verkaufsdruck gestanden und gab in dieser Zeit mehr als zwei Cent nach. Nachdem die Inflationsrate in der Eurozone zuletzt auf 2,4 Prozent gesunken war und sich damit dem Zielwert der EZB von mittelfristig zwei Prozent angenähert hatte, wurde in den vergangenen Tagen verstärkt auf eine baldige Zinssenkung spekuliert. Nach Einschätzung des Devisenexperten Michael Pfister von der Commerzbank glaubt der Markt daher „hartnäckig an baldige Zinssenkungen“.

Im Tagesverlauf stehen Konjunkturdaten im Fokus der Anleger am Devisenmarkt. Am Vormittag werden Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Eurozone erwartet. Allerdings handelt es sich nur um eine weitere Schätzung für die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal. Am Nachmittag richtet sich das Interesse der Investoren auf wöchentliche Daten vom US-Arbeitsmarkt.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0761 -0,01 Prozent USD / JPY 146,59 -0,53 Prozent EUR / JPY 157,73 -0,55 Prozent

Ölpreise stabilisieren sich vorerst nach deutlichen Verlusten

Zur Wochenmitte waren die Ölpreise noch um jeweils mehr als zwei Dollar gefallen. Der Preis für US-Rohöl rutschte dabei erstmals sein Anfang Juli unter die Marke von 70 Dollar. Für Preisdruck sorgte die Skepsis, die den jüngsten Förderkürzungen des Ölverbunds Opec+ entgegengebracht wird. Zuletzt hatten die Mitgliedsstaaten der Opec+ ihre Produktion zwar zusätzlich gekürzt. Weil der Schritt aber als freiwillig bezeichnet wurde, wird am Markt an der Umsetzung gezweifelt.

Gestützt wurden die Ölpreise am Morgen durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am Vortag war bekannt geworden, dass die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 4,6 Millionen auf 445,0 Millionen Barrel gefallen waren. Der Rückgang ist deutlich stärker als von Experten erwartet ausgefallen. Eine Verringerung der amerikanischen Ölreserven sorgt in der Regel für Auftrieb bei den Ölpreisen.

Sorte Preis Veränderung Brent 74,54 USD +0,24 USD WTI 69,61 USD +0,23 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 28 (26) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FREENET AUF 35 (34) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NFON AUF 5,70 (5,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 10,30 (10,20) EUR - 'NEUTRAL'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 25 (24) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT CONTINENTAL AUF 'HOLD' - ZIEL 75 EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR TUI AUF 7 (6,10) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT DHL GROUP AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 43,80 (34,80) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 55 (48) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 94 (85) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 280 (240) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT LUFTHANSA AUF 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 7 (12,50) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 63 (65) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HENSOLDT AUF 28 (31) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BOEING AUF 270 (245) USD - 'OVERWEIGHT'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR T-MOBILE US AUF 175 (165) USD - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 92 (90) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BAT AUF 2650 (3200) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- DEUTSCHE BANK RES. SENKT SALVATORE FERRAGAMO AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 11(12)EUR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT SWATCH AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 240 (350) CHF

- EXANE BNP HEBT TELIA AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 25 SEK

- EXANE BNP SENKT VODAFONE AUF 'UNDERPERFORM' - ZIEL 68 PENCE

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BRITISH AMERICAN TOBACCO AUF 2700 (2750) P - 'NEUTRAL'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 32 (29) EUR - 'HOLD'

- HSBC SENKT ZIEL FÜR PIRELLI AUF 5,30 (5,50) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT ZIEL FÜR VICTREX AUF 1550 (1600) PENCE - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ADYEN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1396 (784) EUR

- JEFFERIES SENKT WORLDLINE AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 12,30 (10,50) EUR

- JPMORGAN HEBT SIKA AG AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 237 (223) CHF

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 28,50 (25) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 133 (124) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT AIR FRANCE-KLM AUF 'UNDERWEIGHT' (OW) - ZIEL 9,50 (21,50) EUR

- JPMORGAN SENKT IAG AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 1,45 (2,80) EUR

- JPMORGAN SENKT KINGSPAN AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 65 (76) EUR

- JPMORGAN SENKT ROCKWOOL AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 1720 (1960) DKK

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR MOLLER-MAERSK AUF 13500 (13800) DKK - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR WIZZ AIR AUF 2200 (2450) PENCE - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SETZT CRH AUF 'ANALYST FOCUS LIST'

- JPMORGAN SETZT DSV UND CLARKSON AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN SETZT HOWDEN JOINERY GROUP AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN SETZT RYANAIR AUF 'ANALYST FOCUS LIST'

- JPMORGAN STREICHT SAINT GOBAIN VON 'ANALYST FOCUS LIST'

- JPMORGAN STREICHT VINCI VON 'ANALYST FOCUS LIST' NACH STARKER PERFORMANCE 2023

- KEEFE, BRUYETTE & WOODS HEBT SEB AUF 'MARKET PERFORM' - ZIEL 155 SEK

- MORGAN STANLEY SENKT BOLIDEN AUF 'UNDERWEIGHT' (E-W) - ZIEL 250 (270) SEK

- MORGAN STANLEY SENKT SSAB-A AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 80 SEK

- RBC HEBT BP AUF 'ENERGY BEST IDEAS LIST' - 'OUTPERFORM' - ZIEL 625 PENCE

- SOCGEN SENKT PETROFAC AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 26 (103) PENCE

Termine Unternehmen

14:00 DEU: BASF, Investor Update

14:30 FRA: Sanofi, Research and Development Day

17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung

DEU: Vor Ende des Übernahmeangebots der Großreederei MSC für den Hamburger Hafenlogistiker HHLA. Nach dem Übernahmeangebot läuft eine weitere Annahmefrist bis zum 7.12. um Mitternacht.

DEU: Siemens Healthineers, Meet the Management 2023

USA: Broadcom, Inc., Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

über Nacht CHN: Handelsbilanz 11/23

08:00 DEU: Industrieproduktion 10/23

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 09/23

09:00 CHE: Währungsreserven 11/23

11:00 EUR: BIP Q3/23 (final)

11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 10/23

21:00 USA: Konsumentenkredite 10/23

Redaktion onvista/dpa-AFX