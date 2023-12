Direkt zum Video auf YouTube

Heute kommen die wichtigen Non-Farm Payrolls in den USA. Bis dahin dominieren die Einzelwerte. Broadcom hat gestern nachbörslich Zahlen gemeldet. Wie diese ausgefallen sind und was die VMWare Akquisition bringt, betrachtet Martin in der Livesendung.

Lululemon schiebt sich nach Quartalszahlen weiter aufwärts. Wie stehen die Chancen für ein neues Allzeithoch? TeamViewer macht mit Aktienrückkäufen ein Teil der Verkäufe von Permira wieder wett. Charttechnisch sieht es nun interessant aus...1