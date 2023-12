EQS-News: Mainz Biomed präsentiert ColoAlert® auf zwei führenden Gastroenterologie-Konferenzen in Polen

Emittent / Herausgeber: Mainz BioMed N.V. / Schlagwort(e): Konferenz

Mainz Biomed präsentiert ColoAlert® auf zwei führenden Gastroenterologie-Konferenzen in Polen



Mainz Biomed präsentiert ColoAlert® auf zwei führenden Gastroenterologie-Konferenzen in Polen BERKELEY, USA – MAINZ, Deutschland – 12. Dezember 2023 – Mainz Biomed N.V. (NASDAQ:MYNZ) („Mainz Biomed“ oder das „Unternehmen“), ein molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die Krebsfrüherkennung spezialisiert, hat heute bekannt gegeben, dass es gemeinsam mit dem polnischen Partner TestDNA an zwei renommierten Gastroenterologie-Konferenzen in Polen teilnimmt und bekräftigte damit sein Engagement, die Darmkrebsfrüherkennung sowie Innovationen im gastroenterologischen Bereich voranzutreiben. Die erste Konferenz, 17th Conference: Advances in Gastroenterology, hat vom 8. bis 9. Dezember 2023 in Poznań stattgefunden. Diese nationale Veranstaltung brachte über 200 Teilnehmer zusammen, darunter Experten aus dem Gesundheitswesen, Patientenvertreter und politische Entscheidungsträger. Gemeinsam präsentierten Mainz Biomed und TestDNA ColoAlert®, das Hauptprodukt des Unternehmens, einen präzisen und einfach anzuwendenden Darmkrebsfrüherkennungstest für den Heimgebrauch, und vermittelten spannende Einblicke aus ihrer jeweiligen Arbeit als Innovationsführer in der Molekulardiagnostik. Zudem wird Mainz Biomed am 10. Gdańsker Gastroenterologie-Symposium teilnehmen, das vom 12. bis 13. Januar 2024 stattfindet. Polnische Dozenten, Wissenschaftler und behandelnde Ärzte nutzen das Symposium, um die neuesten Erkenntnisse in der Gastroenterologie, Hepatologie und gastrointestinalen Endoskopie zu diskutieren. Auf dem Symposium wird Steve Quinn, VP of International Business Development bei Mainz Biomed, das Programm mit einem Vortrag zum Thema „Colorectal Cancer - The Need for Earlier Detection“ (Darmkrebs - Die Notwendigkeit einer früheren Erkennung) eröffnen. Der Vortrag unterstreicht Mainz Biomeds Einsatz sich für wirksame Maßnahmen der Früherkennung zur Bekämpfung von Darmkrebs stark zu machen und die gastroenterologische Diagnostik entscheidend voranzubringen. Darin Leigh, Chief Commercial Officer von Mainz Biomed, freut sich mit den Veranstaltungen in Polen Präsenz zu zeigen und erklärte: „Die Zusammenarbeit mit TestDNA auf diesen renommierten Konferenzen ist ein Beleg für unser gemeinsames Ziel, die Darmkrebsfrüherkennung zu revolutionieren und die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern. Wir freuen uns auf den Austausch mit führenden Experten und Ärzten aus dem Klinikalltag zu innovativen Ansätzen in der Gastroenterologie. Mit über 21 Millionen Menschen, die über 40 Jahre alt sind, gibt es in Polen ein großes Marktpotenzial für ColoAlert®. In Polen besteht die Darmkrebsfrüherkennung üblicherweise daraus, eine Darmspiegelung durchzuführen. Leider ist die Bereitschaft dazu in der Bevölkerung noch gering.“ Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Mainz Biomeds offizielle Investoren-Website unter mainzbiomed.com/investors/ Folgen Sie uns, um auf dem neuesten Stand zu bleiben:

Facebook Über Mainz Biomed N.V. Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen für lebensbedrohende Krankheiten. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ColoAlert®, ein präziser, nicht-invasiver und einfach anzuwendender Früherkennungstest für die Diagnose von Darmkrebs, der auf dem Multiplex-Nachweis molekulargenetischer Biomarker in Stuhlproben mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in Echtzeit basiert. ColoAlert® wird in Europa bereits vertrieben. Das Unternehmen führt eine klinische Studie für die FDA-Zulassung in den USA durch. Das Portfolio an Produktkandidaten von Mainz Biomed umfasst auch PancAlert, einen Screening-Test zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs in einem frühen Entwicklungsstadium. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte mainzbiomed.com. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an press@mainzbiomed.com



In Europa:

MC Services AG

Anne Hennecke/Caroline Bergmann

+49 211 529252 20

mainzbiomed@mc-services.eu In den USA:

Josh Stanbury

+1 416 628 7441

josh@sjspr.co Für Investorenanfragen wenden Sie sich bitte an ir@mainzbiomed.com

