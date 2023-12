Inflation im Rahmen | Was macht die FED?

Die Wall Street schlägt sich weiterhin ausgesprochen gut, mit dem Dow Jones am Montag auf dem höchsten Niveau seit Januar 2022, und dem S&P 500 auf dem höchsten Niveau seit März 2022. Dass es am zum Wochenauftakt trotz der Gewinnmitnahmen im Big Tech-Sektor bergauf ging, reflektiert eine der Marktbreite auf die Werte der zweiten Reihe. Die meisten Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die FED am Mittwoch die Hoffnungen auf vorgezogene Zinssenkungen abkühlen wird. Die Frage ist, ob der Aktienmarkt darunter tatsächlich leiden wird. Technisch sind wir zwar im überkauften Bereich, wobei der Druck nach oben auch aus saisonalen Gründen anhält. Der heutige Handelstag wird auf der Aktien- und Rentenseite durch die November-Verbraucherpreise dominiert, die die Erwartungen überwiegend getroffen haben. Oracle wird wegen leicht verfehlter Umsatzziele schwächer in den Tag starten. Google leidet wiederum unter einer rechtlichen Niederlage gegen Epic Games.



