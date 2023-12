Widerstand: 16.850 17.000 Unterstützung: 16.730 16.500

Rückblick:

Im Umfeld der gestrigen US-Konsumentenpreise gab es zwar ein paar größere Intraday-Bewegungsimpulse. Per Saldo steht der Index allerdings in etwa auf dem Niveau von gestern Vormittag. Die Bären haben somit erneut keinen Fuß in die Tür bekommen, was den Beginn einer größeren technischen Korrektur anbelangt.

Ausblick:

Die Highlights des heutigen Handelstages sind die US-Produzentenpreise am Nachmittag sowie der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend. Ein Zinsschritt wird diesmal nicht erwartet, entscheidend wird daher werden, was Fed-Chef Powell auf der anschließenden Pressekonferenz ab 20:30 Uhr hiesiger Zeit sagen wird.

Die beeindruckende Rally an den Aktienmärkten in den vergangenen sechs Wochen ist auf die Einschätzung der Marktteilnehmer zurückzuführen, die Federal Reserve werde ab dem Frühjahr die Zinsen senken. Das ist allerdings keineswegs gesichert. Somit hat die Powell-Pressekonferenz heute Abend durchaus das Potenzial, die Bullen einzufangen.

Eine direkte Rallyfortsetzung Richtung 16.900 und potenziell 17.000 Punkte kann zwar nicht ausgeschlossen werden. Sollte Powell heute Abend allerdings weiter strenge Geldpolitik andeuten, wäre eine Korrektur zurück in Richtung der Julihochs um 16.530 Punkte einzukalkulieren.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DJ6RS6 von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 13.12.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 15.147 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DJ7JX3 von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 13.12.2023), die K.o.-Schwelle bei 18.490 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.