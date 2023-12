Widerstand: 17.002 17.050 Unterstützung: 16.730 16.500

Rückblick:

Nach den Kommentaren von US-Notenbank-Chef Jerome Powell auf der Pressekonferenz gestern Abend nach dem US-Zinsentscheid legte der deutsche Leitindex im nachbörslichen Handel gut 150 Punkte zu. Der Future-Handel in der Nacht startete dann abermals weitere 50 Punkte höher.

Der Xetra-Handel startete heute morgen um neun Uhr somit gut 200 Punkte oberhalb des gestrigen Schlusskursniveaus. Die 17.000er-Marke war somit zum Greifen nahe und die Käufer packten die Gelegenheit beim Schopf: Der deutsche Leitindex stieg noch in der ersten Handelsstunde auf ein neues Allzeithoch bei 17.003 Punkten.

Die 17.000er Marke konnte allerdings nicht lange gehalten werden. Der Index verlor im Anschluss recht zügig über 130 Punkte vom Tageshoch.

Ausblick:

Dass die 17.000er-Marke noch im Kalenderjahr 2023 erreicht werden wird - damit hatten sicher die wenigsten gerechnet, mich eingeschlossen. Sind das hier und heute nun Kaufkurse? Sicher nicht!

Der Index hat seit dem Oktobertief ohne größere Zwischenkorrekturen sagenhafte 2.300 Punkte zurückgelegt und mit der 17.000er-Marke heute nun einen wichtigen Meilenstein abgearbeitet. Dass die US-Notenbank im kommenden Jahr höchstwahrscheinlich die Geldpolitik lockern wird, hat nun auch der allerletzte Marktteilnehmer verstanden. Die Wahrscheinlichkeit, dass damit heute Vormittag ein signifikantes Zwischenhoch markiert wurde, ist recht hoch.

Neue positive Signale entstehen erst, wenn sich der Index nachhaltig oberhalb von 17.000 Punkten etablieren kann. Bis dahin dominieren tendenziell eher die Abwärtsrisiken ausgehend vom aktuellen Kursniveau.

Die heutige Tageskerze ist naturgemäß noch nicht abgeschlossen. Sie könnte sich allerdings zu einer bärischen Umkehrkerze entwickeln, sollte kein Tagesschluss oberhalb von 16.950 Punkten gelingen. In dem Fall wäre ein Rücksetzer Richtung 16.530 (Juli-Hoch) noch vor Jahresfrist einzuplanen.

