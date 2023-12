EUR/USD: 1,10 USD im Fokus

Insgesamt schwankt das Paar EUR/USD in 2023 zwischen 1,0448 und 1,1275 US-Dollar grob seitwärts. Der untergeordnete Aufwärtstrend besteht in das seit Anfang Oktober und brachte Kursgewinne an 1,1017 US-Dollar hervor. Damit liegt das Paar nun mit einem untergeordneten Widerstand aus der ersten Jahreshälfte gleich auf. Ein Durchbruch über diese Hürde könnte allerdings noch eine zweite größere Kaufwelle hervorbringen.

Jahreshochs im Visier

Tagesschlusskurse oberhalb von 1,1020 US-Dollar würden Hinweise auf eine Fortsetzung der Anfang Oktober gestarteten Erholung bei EUR/USD liefern, in der Folge könnten in den nächsten Tagen weitere Gewinne zunächst an 1,1149 US-Dollar und darüber schließlich die Jahreshochs von 1,1275 US-Dollar aufkommen. Entsprechend würde sich dieses Szenario für den Aufbau von kurzzeitigen Long-Positionen anbieten, sofern die Kursstärke die letzten Tage weiter beibehalten wird. Eintrüben dürfte sich das Chartbild des Währungspaares dagegen erst unterhalb von 1,0725 US-Dollar, in der Folge müssten noch einmal Rücksetzer zurück in den Bereich der Oktobertiefs bei 1,0448 US-Dollar zwingend eingeplant werden.