Widerstand: 17.003 17.050 Unterstützung: 16.670 16.500

Rückblick:

Die deutsche Leitindex gab nach einem bullischen Vormittagshandel am Freitagnachmittag deutlich nach und setzte gut 150 Punkte vom Tageshoch zurück. Das Vortagestief bei 16.670 Punkten wurde allerdings nicht unterboten.

Dieses Level fungiert nun als kurzfristig relevante Unterstützungszone und war Basis für die Erholung heute Vormittag nach einem zunächst schwachen Start in die neue Handelswoche.

Ausblick:

Ein Blick auf den 4-Stundenchart zeigt eine wichtige Kreuzunterstützung im Bereich 16.650/70 Punkte. In dem Bereich notiert die Aufwärtstrendlinie der jüngsten Rallybewegung sowie das Tagestief vom vergangenen Donnerstag (Horizontalunterstützung).

Ein Stundenschlusskurs unterhalb dieser Unterstützungszone wäre somit als prozyklisches Verkaufssignal zu interpretieren, welches weitere Anschlussorders auf der Unterseite nach sich ziehen sollte. Bis dahin muss zunächst mit erneuten Erholungsversuchen der Käuferseite in den Bereich 16.800 bis 16.900 Punkte gerechnet werden.

Quelle: Tradingview

