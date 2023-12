Widerstand: 17.003 17.050 Unterstützung: 16.650 16.500

Rückblick:

Die deutsche Leitindex gab gestern Nachmittag zwischenzeitlich deutlich nach und setzte zeitweise in den Bereich um 16.630 Punkte zurück. Er konnte aber den 16.650er-Unterstützungsbereich auf Tagesschlusskursbasis verteidigen.

Der erneute Kursanstieg an der Wall Street am gestrigen Abend beflügelt dann heute Vormittag zunächst und der Index klettert zeitweise wieder deutlich über 16.700 Punkte, bevor den Käufern die Puste ausgeht.

Ausblick:

Die kleine Erholung in der ersten Handelsstunde am Vormittag scheiterte ziemlich genau am kurzfristig relevanten Abwärtstrend im Stundenchart. Unterhalb dieser Trendlinie bleibt der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig weiter südwärts.

Aus technischer Sicht hat der Index weiterhin Korrekturbedarf. Das nächste Ziel für die Bären liegt im Bereich des 38,2-Prozent-Retracements der Dezember-Rally im Bereich 16.587 Punkte. Dieses Retracement-Level fungiert oft als technische Unterstützung nach einer impulsiven Kursbewegung zuvor. Danach rückt der Bereich des Julihochs um 16.530 Punkte in den Blick.

Gelingt den Käufern heute allerdings ein Stundenschlusskurs oberhalb von 16.740/50 Punkten, wäre eine größere Zwischenerholung einzuplanen. In dem Fall wären noch einmal Kurse im Bereich 16.800/900 Punkte drin.

Quelle: Tradingview

