Widerstand: 17.003 17.050 Unterstützung: 16.530 16.500

Rückblick:

Der Index startete heute Morgen mit einer kleineren Aufwärtskurslücke in den Handel und setzte damit die positiven Vorgaben von der Wall Street um. Knapp unterhalb der 16.800er Marke war dann allerdings Feierabend für die Käufer und es ging gut 100 Punkte in den Keller bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Ausblick:

Nach den guten US-Vorgaben hätten die Käufer heute Vormittag durchaus die Möglichkeit gehabt, noch ein paar Meter auf der Oberseite zu machen. Den Käufern ging allerdings bereits um 16.790 Punkte die Puste aus, was vor dem Hintergrund der monströsen Rallybewegung zwischen Ende Oktober und Mitte Dezember wirklich keine Überraschung ist.

Nach der 2.300 Punkte-Rally in den vergangenen Wochen hat der Index für die kommenden Tage eher weiteres Korrekturpotenzial. Wer hier noch von einer Weihnachtsrally in den verbleibenden Tagen des Kalenderjahres träumt, sollte zunächst einen Blick auf den unten stehenden Tageschart des deutschen Leitindex werfen. Hier ist im Minimum ein Rücksetzer Richtung 16.530 Punkte einzuplanen.

Quelle: Tradingview

