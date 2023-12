MDAX: Abwärtstrend geknackt

Der MidCap-Index DAX hat es unter hoher Volatilität Mitte Dezember geschafft, einen seit November 2021 bestehenden Abwärtstrend zu knacken und dadurch ein Kaufsignal generiert. Dabei präsentieren sich Bullen hochmotiviert das Barometer weiter voranzutreiben und bei der Performance an den großen Bruder aufzuschließen.

Ein Wochenschlusskurs oberhalb des Abwärtstrends verlaufend um 26.830 Punkten wurde bereits etabliert, das verschafft dem Index nun weitere Anstiegschancen zunächst an 28.041 Punkte und darüber 28.889 Zähler. Eine überschießende Welle könnte sogar an 29.438 Punkte heranreichen, ehe das Barometer in eine wohlverdiente Pause übergeht.

Sollte es jedoch entgegen der Erwartungen zu einem Kursrutsch unter den 200-Tage-Durchschnitt von 26.318 Punkten kommen, wäre dies mit einem potenziellen Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend verbunden, Abschläge auf 25.838 Punkte und darunter sogar 24.630 Zähler müssten dann zwingend eingeplant werden.