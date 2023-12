Widerstand: 17.003 17.050 Unterstützung: 16.530 16.500

Rückblick:

Nach einem sehr negativen Handelstag an der Wall Street am Mittwoch - der S&P500 schloss satte 75 Punkte unterm Tageshoch - eröffnete der deutsche Leitindex mit einer vergleichsweise überschaubaren Abwärtskurslücke von gut 60 Punkten.

Der anschließende Comeback-Versuch der Käuferseite scheiterte am gestrigen Tagestief um 16.695 Punkte, danach konsolidiert der Index in einer recht engen Handelsspanne von 30 Punkten ohne erkennbare Tendenz.

Ausblick:

Der gestrige Abverkauf an den US-Börsen wird in Europa noch nicht wirklich zur Kenntnis genommen - der S&P-Future notiert knapp 30 Punkte höher als gestern zur Schlussglocke an der Wall Street.

Spätestens am Nachmittag mit Beginn der US-Börsen ist somit ein Realitätscheck für das deutsche Börsenbarometer und ein entsprechender Rücksetzer unter die 16.600er Marke einzuplanen. Minimalziel auf der Unterseite bleibt ein Rücksetzer in den Bereich 16.500/50 Punkte.

Dieses Level könnte noch vor dem Wochenende angesteuert werden. Erst ein Stundenschluss oberhalb von 16.795 Punkte (gestriges Tageshoch) entspannt die prekäre Chartsituation für die Käuferseite entscheidend.

Quelle: Tradingview

