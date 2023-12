Widerstand: 17.003 17.050 Unterstützung: 16.530 16.500

Rückblick:

Dank einer festeren Wall-Street konnte sich der Index gestern oberhalb von 16.600 Punkten halten, im späten Handel nach 21 Uhr sogar noch einmal deutlich zulegen. Diese Zugewinne im nachbörslichen Handel wurden nach den schwachen Nike-Quartalszahlen in der Nacht wieder egalisiert.

Heute Vormittag handelt der Index in einer engen Handelsspanne um den Vortagesschlusskurs. Weder Bullen noch Bären können entscheidende Akzente setzen.

Ausblick:

Die Luft ist ein bisschen raus am letzten Handelstag vor den Weihnachtsfeiertagen, der heutige Handel findet bislang komplett innerhalb der gestrigen Tagesspanne statt. Vor den Feiertagen wollen sich offenbar weder Bullen noch Bären noch einmal großartig aus dem Fenster lehnen.

Am Nachmittag könnte allerdings noch einmal Bewegung in den Markt kommen, wenn die Wall Street die nachbörslich veröffentlichten Nike-Quartalszahlen und die vorbörslich um 14:30 Uhr anstehenden US-Inflationsdaten (PCE-Kernrate) verarbeitet. Unter Chance-Risiko-Aspekten ist die Seitenlinie aktuell eine gute Option, mit neuen nachhaltigen Trendimpulsen ist heute Nachmittag nicht mehr zu rechnen.

Hinweis in eigener Sache: Die nächste Dax-Chartanalyse gibt es hier am 2. Januar.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (VM41H9 von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 22.12.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 15.071 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (VQ8EJ8 von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 22.12.2023), die K.o.-Schwelle bei 18.395 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.