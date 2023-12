USD/JPY: Drohender Trendbruch

Nachdem USD/JPY bereits im Oktober abgelaufenen Jahres nach einer steilen Rallye ein Verlaufshoch bei 151,9440 JPY erreicht hatte, schwenkte das Paar zunächst in eine gesunde Konsolidierung um und gab hierbei auf 127,2150 JPY nach. Seit dem Jahreswechsel konnte aber wieder ein fester Aufwärtstrend etabliert werden, die bullischen Ambitionen gingen sogar so weit, dass die obere Trendbegrenzung fast schon durchbrochen wurde und dadurch eine Rallyebeschleunigung hätte zustande kommen können. Doch so weit ist es nicht gekommen, exakt an den Verlaufshochs aus 2022 ist der Wert zur Unterseite abgeprallt und auf die untere Trendkanalbegrenzung um 142,20 JPY zurückgefallen. Sollte es nun zu einem Trendbruch kommen, würde dies für weiteren Konsolidierungsbedarf sprechen.

Zitterpartie um 142,20 JPY

Bereits Tagesschlusskurse von unter 140,9490 JPY würden glasklare Hinweise auf eine Fortsetzung der Konsolidierung auf 137,2350 und darunter auf 135,1600 JPY liefern. Entsprechend könnte dieses Szenario für einen Short-Einstieg dienen und würde die Dollarschwäche weiter untermauern. Zu früh sollten sich Investoren allerdings nicht festlegen, gelingt es nämlich den 200-Tage-Durchschnitt bei 146,3810 JPY zurückzuerobern, könnten Käufer das Paar in Richtung 149,1550 und darüber 151,9080 JPY anschieben. Ein entsprechender Richtungsentscheid wird bereits in den kommenden Stunden bis Tagen erwartet.