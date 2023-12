Sportlich ins Neue Jahr! Die längste Gewinnstrecke in sechs Jahren.

Die Wall Street blubbert zwischen den Jahren in den hohen Norden, angeführt durch die Werte der zweiten Reihe. Saisonal betrachtet läuft der Russell 2000 zwischen Ende November und Anfang Februar meist besser als der S&P 500. In unter zwei Monaten ist der Index von einem 52-Wochentief, auf ein 52-Wochenhoch gestiegen. Der schnellste Turnaround seit den 1970er Jahren! Wir sehen auch eine Ausweitung der Rallye auf die Aktien exklusive der großen Tech-Werte, und an den internationalen Börsen. Für 2023 liegt der S&P 500 rund 25%, und der Nasdaq 44% im Plus. Zur Wochenmitte tritt die Wall Street auf der Stelle, mit keinen nennenswerten Nachrichten. Wir sehen von Analysten ebenfalls nur wenige Kommentare zu Einzelwerten. Dies wird die vermutlich neunte Woche in Folge sein, in der es für den S&P 500, Dow Jones und Nasdaq bergauf geht. Die längste Gewinnstrecke in mindestens sechs Jahren.



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



00:00 Intro

00:25 Zwischen den Jahren - historisch betrachtet

01:18 Längste Gewinnstrecke in 6 Jahren

02:40 Überkaufter Markt | S&P, Russell 2000 | Marktbreite

04:45 Jahresendziele

06:03 Dünner Wirtschaftskalender | Ausblick (u.a. JOLTS)

07:48 Notenbank Japan | Industriegewinne China

09:05 Tencent | BYD | Nio

11:10 Alibaba | XPeng | Softbank | Apple

12:44 Wirtschaft besser als erwartet | Berichtssaison Q4

14:37 Nio | American Express | Tesla

15:27 Plug Power

16:02 Wolfgang Schäuble ist gestorben



