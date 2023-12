Am vorletzten Handelstag des Jahres dürfte sich am deutschen Aktienmarkt weiterhin nicht viel tun. Viele Investoren sind im Urlaub und wichtige Konjunkturdaten oder Unternehmensnachrichten stehen nicht auf der Agenda. Am Nachmittag werden lediglich wöchentliche US-Arbeitsmarktdaten sowie Daten vom US-Immobilienmarkt veröffentlicht. Die Stimmung an den Börsen bleibt zugleich freundlich, wobei die US-Börsen den Takt durch Rekordhöhen vorgeben.

Selbst geringe Umsätze hierzulande könnten ausreichen, um dem Dax an diesem Donnerstag ebenfalls Auftrieb zu geben. So könnte er noch einmal etwas näher an sein jüngst erreichtes Rekordhoch bei etwas über 17 000 Punkten heranrücken oder es mit Glück sogar übertreffen.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart signalisiert der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein kleines Plus von 0,3 Prozent auf 16.792 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde ebenfalls 0,3 Prozent höher erwartet. Mit einem Gewinn von bislang rund 20 Prozent für beide Indizes ist 2023 ein erfolgreiches Börsenjahr.

Mit Blick auf die Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage dünn. Der Vermögensverwalter Blackrock hatte am Vorabend in einer Stimmrechtsmitteilung bekannt gegeben, am 22. Dezember die Schwelle von 3 Prozent der Stimmrechte am Autozulieferer Stabilus überschritten zu haben. Er hielt an diesem Tag 3,02 Prozent, nach zuvor 2,96 Prozent. Die im MDax zu findende Aktie bewegte dies jedoch nicht. Auf Tradegate gab es keine Umsätze.

Neue Rekorde an der Wall Street

Mit zwischenzeitlichen Höchstständen und einer freundlichen Schlusstendenz sind die US-Aktienmärkte aus dem nachweihnachtlich sehr ruhigen Handel gegangen. Unterstützung kam von niedrigeren Renditen am Anleihemarkt. Die Anleger setzen also weiterhin auf niedrigere Kapitalmarktzinsen.

Der Dow Jones kletterte im Handelsverlauf auf ein Rekordhoch von 37.683 Punkten. Der Nasdaq 100 erreichte ebenfalls ein Rekordhoch während des Handelsverlaufs mit 16.916 Punkten.

Asiens Börsen durchwachsen

Die Stimmung an den meisten Handelsplätzen in Asien war am Donnerstag gelöst. Vor allem in China legten die Kurse deutlich zu. Marktbeobachtern zufolge schichteten dort die Anleger um in zuletzt in ihren Augen überverkaufte, große Werte.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 33.539 -0,42 Prozent Hang Seng 17.067 +2,67 Prozent CSI 300 3.414 +2,34 Prozent

Renten

Anleihenart Kurs Veränderung Bund-Future 138,64 -0,10 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 1,901 -3,4 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,809 +0,56 Prozent

Devisen: Euro legt zum US-Dollar weiter zu - über 1,11 Dollar

Seit den Weihnachtsfeiertagen ist der Kurs des Euro mehr als einen Cent gestiegen und erreichte am Mittwoch zeitweise den höchsten Stand seit Ende Juli. Die Gemeinschaftswährung profitierte von einer Dollar-Schwäche. Am Markt wird darauf spekuliert, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins im Vergleich zu anderen großen Zentralbanken besonders schnell und deutlich senken dürfte, was den US-Dollar belastet.

Im Tagesverlauf stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag werden wöchentliche Daten vom US-Arbeitsmarkt erwartet, die für neue Impulse sorgen könnten.

Währunspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,1109 +0,03 Prozent USD / JPY 141,15 -0,47 Prozent EUR / JPY 156,83 -0,43 Prozent

Ölpreise legen etwas zu

Am Markt wurde auf die aktuelle Kursschwäche des US-Dollars zu anderen wichtigen Währungen verwiesen. Weil Rohöl auf dem Weltmarkt in der Regel in Dollar gehandelt wird, macht eine schwache amerikanische Währung das Rohöl günstiger, was die Nachfrage und den Preis stützt.

Zur Wochenmitte waren die Ölpreise noch jeweils mehr als einen Dollar gefallen. Am Mittwochabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl um 1,8 Millionen Barrel verzeichnet hat. Steigende Ölreserven in den USA belasten in der Regel die Ölpreise.

Im Tagesverlauf bleibt das Interesse der Anleger auf den Ölreserven in den USA gerichtet. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen dürften./

Sorte Kurs Veränderung Brent 79,73 USD +0,19 USD WTI 74,22 USD +0,11 USD

Termine Konjunktur

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 11/23

00:50 JPN: Industrieproduktion 11/23 (vorläufig)

08:00 SWE: Handelsbilanz 11/23

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 11/23

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 11/23 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/23

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

