Widerstand: 16.980 17.003 Unterstützung: 16.800 16.500

Rückblick:

Nach drei komplett bewegungsarmen Handelstagen zwischen den Feiertagen startet der Index furios ins neue Handelsjahr: Mit einer Aufwärtskurslücke zum Handelsstart zog der Index innerhalb der ersten Handelsstunde deutlich an und notierte zeitweise um 16.980 Punkte - nur gut 20 Punkte unterhalb des bisherigen Allzeithochs vom 13. Dezember bei 17.003 Punkten.

Die Zugewinne konnten allerdings nicht lange gehalten werden - nach dem Rallystart in der ersten Handelsstunde gab der Index zügig über 100 Punkte nach vom Tageshoch.

Ausblick:

Der deutsche Leitindex notiert zwar immer noch gut 100 Punkte im positiven Terrain, der schnelle und dynamische Abverkauf in der letzten Handelsstunde ist allerdings kurzfristig negativ zu bewerten.

Ein Schließen der heutigen Aufwärtskurslücke im Wochenverlauf wäre keine große Überraschung. Entsprechend dominieren im kurzfristigen Zeitfenster die Abwärtsrisiken für eine weitere Abwärtsbewegung in den Bereich um 16.750 Punkte. Neue prozyklisch bullische Signale entstehen erst bei einem erneuten Anstieg über das heutige Tageshoch.

Quelle: Tradingview

