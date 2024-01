EuroStoxx 50: Weiter in Bull-Flag unterwegs

Die europäischen Märkte haben zu Beginn des neuen Jahres einen Kavalierstart hingelegt und konnten in der ersten Tageshälfte deutlich zulegen. Allerdings schmolzen die Gewinne genauso schnell wieder ab, am Beispiel des EuroStoxx 50 zeigt sich derzeit ein marginales Kursplus von plus 0,10 Prozent. Das Barometer tendiert weiterhin in einem seit Mitte Dezember laufenden Abwärtstrend.

Dieser Trend folgte auf die sagenhaften Kursgewinne aus Dezember auf 4.593 Punkte und präsentiert sich aktuell in Gestalt einer zweiwelligen Konsolidierung. Demnach fehlt noch eine Verkaufswelle, die an dieser Stelle abwärts gerichtet sein muss.

Demnach wäre es nicht verwunderlich, wenn der EuroStoxx 50 auf 4.491 Punkte und somit die Verlaufshochs aus Juli letzten Jahres zurückfällt. Erst dann dürfte wieder die Annahme einer bullischen Flagge greifen und ein zeitnaher Ausbruchsversuch stattfinden.

Um dieses Szenario vorzeitig zu aktivieren und damit eine neuerliche Verkaufswelle zu umgehen, bedarf es Notierungen von über 4568 Zählern. In der Folge könnten dann noch einmal die Vorgängerhochs bei 4.593 Punkten in Angriff genommen werden, ein weiteres Ziel darüber läge um 4.655 Punkten vor.