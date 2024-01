Widerstand: 16.980 17.003 Unterstützung: 16.800 16.500

Rückblick:

Nach dem furiosen Start ins neue Handelsjahr und Kursen im Bereich um 16.980 Punkte - nur 20 Punkte unter dem Allzeithoch vom 13. Dezember - kam die Ernüchterung für die Bullen direkt im Anschluss. Der Index gab wie in der gestrigen Betrachtung avisiert deutlich nach und fiel zeitweise sogar unter die 16.700er-Marke zurück. Die angesprochene untere Zielmarke bei 16.750 Punkten wurde locker erreicht.

Heute morgen startete der Index zunächst fester, konnte allerdings die Anfangsgewinne nicht lange verteidigen und rutschte wieder ins Minus.

Ausblick:

Die Schwäche nach der positiven Eröffnung am Morgen ist kurzfristig ein negatives Signal. Entsprechend muss mit weiterem Abwärtsdruck Richtung 16.600 Punkte gerechnet werden.

Zudem steht weiterhin ein Test des vorherigen Allzeithochs aus dem Juli um 16.530 Punkte aus. Ein weiteres Nachgeben in diesen Bereich ist das kurzfristig favorisierte Szenario - solange den Käufern kein Stundenschlusskurs oberhalb von 16.800 Punkten gelingt. Erst oberhalb dieser Marke hellt sich das Chartbild wieder entscheidend auf, bis dahin dominieren weiterhin die Abwärtsrisiken.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (VM41H8 von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 03.01.2024), die K.o.-Schwelle liegt bei 15.053 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (VX3T6B von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 03.01.2024), die K.o.-Schwelle bei 18.367 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.