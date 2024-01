EUR/USD weiter im Konsolidierungsmodus

Seit dem Trendwechsel aus Anfang Oktober 2023 und einem Niveau von 1,0448 US-Dollar tendiert EUR/USD aufwärts und konnte über den Widerstand von 1,1017 auf 1,1139 US-Dollar bis Ende Dezember zulegen. An der oberen Trendbegrenzung angelangt, prallte das Paar erwartungsgemäß zur Unterseite ab und konsolidierte zuletzt in Richtung 1,0878 US-Dollar talwärts. An dieser Stelle könnte eine kleinere technische Gegenbewegung zur Oberseite starten, anschließend allerdings wird mit einer zweiten Verkaufswelle in Richtung des EMA 200 gerechnet. Die anstehenden Konjunkturdaten zur US-Wirtschaft und Arbeitsmarkt dürften aber sicherlich noch für erhöhte Volatilität bis Ende dieser Woche sorgen.

FED-Protokoll im Fokus

Aus der technischen Analyse unabhängig von der Nachrichtenlage sind von 1,0878 US-Dollar kurzzeitige Gewinne an 1,0984 US-Dollar und somit den EMA 50 denkbar. Anschließend allerdings könnte der Bereich um 1,0805 US-Dollar und somit die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung angesteuert werden. Entsprechend würde sich hierauf noch ein kurzzeitiges, allerdings auch spekulatives Short-Investment anbieten. Oberhalb von 1,1017 US-Dollar würden dagegen die Dezemberhochs bei 1,1139 US-Dollar erneut in den Fokus rücken. Theoretisch wäre ein Durchmarsch an 1,1275 US-Dollar und somit die Verlaufshochs aus Juli letzten Jahres möglich.