Warum sich Rallies vorerst nicht halten dürften | Mobileye kollabiert.

Der Nasdaq hat in den ersten beiden Handelstagen des Neuen Jahres jeweils über ein Prozent verloren, was es seit Bestehen des Index bisher nur zweimal gab. 1980 endete das Jahr mit einem Anstieg von 25,8%, und 2005 mit einem Anstieg von mageren 3%. Der S&P 500 hat seit Beginn des Rücklaufs weniger als 2% verloren, was nach der übertrieben starken Rallye der letzten Wochen niemanden überraschen sollte. Die Nachrichtenlage bleibt vorerst schwierig, mit einer großen Ertrags- und Umsatzwarnung von Mobileye. Die Werte aus dem Halbleiterbereich sollten darunter leiden. Walgreens Boots kann die Ertrags- und Umsatzziele übertreffen, und senkt die Dividende um fast 50%. Die Wall Street ging von diesem Schritt bereits aus. Was die Wall Street in den kommenden Tagen ebenfalls einfangen sollte, ist die Sorge vor einer kurzfristigen Beschleunigung der Inflation. Wir sehen das im Frankreich, wie auch in den Bundesländern Deutschlands. Die US-Verbraucherpreise, die kommende Woche gemeldet werden, sollten bei der Gesamtrate ebenfalls eine Beschleunigung sehen.



