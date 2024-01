DAX: Kleiner Stabilisierungsversuch

Die Inflation in Deutschland hat nach Angaben des Statistischen Bundesamts nach fünf Rückgängen im Dezember erstmals wieder angezogen und bewegt sich durchschnittlich bei 3,7 Prozent im Jahresvergleich. Unterdessen haben die USA einen starken ADP-Arbeitsmarktbericht gemeldet, der der US-Notenbank FED bei den bevorstehenden Zinssenkungen etwas Wind aus den Segeln nehmen dürfte.

Insgesamt wurden diese Daten hierzulande und über dem großen Teich positiv aufgenommen, der deutsche Leitindex DAX konnte an den Vorgängerhochs aus Sommer letzten Jahres bei 16.528 Punkten zur Oberseite abdrehen und steuert nun den 50-Tage-Durchschnitt an.

Aus Sicht der Charttechnik dürfte es sich hierbei allerdings lediglich um eine technische Gegenreaktion handeln, weiterhin sind Ziele auf der Unterseite bei 16.290 und rund 16.000 Punkten omnipräsent.

Noch einmal wichtige Wirtschaftsdaten kommen im heutigen Tagesverlauf seitens der EWU mit Verbraucherpreisen (Vorabschätzung) und dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. Zuvor sollten sich Investoren aber um 8:00 Uhr die Einzelhandelsumsätze per Dezember (real) Deutschlands ansehen, Italien meldet seine Verbraucherpreise per Januar (Vorabschätzung) um 11:00 Uhr. Zeitgleich werden europaweite Verbraucherpreise zusammen mit den Erzeugerpreisen aus November gemeldet. Um 14:30 Uhr steht schließlich der US-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda, sowie die Arbeitslosenquote und durchschnittliche Stundenlöhne per Dezember.