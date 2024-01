Widerstand: 16.620 16.800 Unterstützung: 16.470 16.200

Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung lautete wie folgt:

"Das deutsche Börsenbarometer hat sein Minimal-Korrekturziel im Bereich des Julihochs um 16.530 Punkte nun gestern endlich abgearbeitet, der heutige Erholungsversuch kommt daher nicht unbedingt überraschend. Bullisch orientierte Anleger sollten aber definitiv einen Re-Test des gestrigen Tagestiefs einkalkulieren."

Der Index startete heute morgen schwächer in den Handel und testete am Vormittag erwartungsgemäß das Tagestief vom vergangenen Mittwoch bei 16.482 Punkten, das bisherige Tief heute lag bei 16.470 Punkten.

Ausblick:

Der Bereich 16.470 bis 16.530 ist die kurzfristig entscheidende Unterstützungszone für die Käuferseite, wie ein Blick auf den unten stehenden Tageschart unschwer belegt. Wird diese Zone heute per Tagesschluss unterboten, wäre die Fallhöhe recht ordentlich: In dem Szenario hätte der Index theoretisch "Luft" auf der Unterseite bis in den Bereich 16.000 bis 16.200 Punkte.

Man sollte daher die Bullen noch nicht ganz abschreiben, Comeback-Versuche am Nachmittag Richtung 16.550/16.620 Punkte wären keine große Überraschung. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Quelle: Tradingview

