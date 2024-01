Widerstand: 16.980 17.003 Unterstützung: 16.530 16.485

Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung lautete wie folgt:

"Die Schwäche nach der positiven Eröffnung am Morgen ist kurzfristig ein negatives Signal. Entsprechend muss mit weiterem Abwärtsdruck Richtung 16.600 Punkte gerechnet werden. Zudem steht weiterhin ein Test des vorherigen Allzeithochs aus dem Juli um 16.530 Punkte aus. Ein weiteres Nachgeben in diesen Bereich ist das kurzfristig favorisierte Szenario..."

Der Index kam im gestrigen Handelsverlauf unter kräftigen Verkaufsdruck, das Ziel bei 16.530 Punkte wurde locker erreicht, das Tagestief lag um 16.480 Punkte.

Heute morgen startet der Index mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel und probiert sich im Anschluss an einem Anstieg über die 16.600er Marke, es fehlt allerdings die Dynamik.

Ausblick:

Das deutsche Börsenbarometer hat sein Minimal-Korrekturziel im Bereich des Julihochs um 16.530 Punkte nun gestern endlich abgearbeitet, der heutige Erholungsversuch kommt daher nicht unbedingt überraschend. Bullisch orientierte Anleger sollten aber definitiv einen Re-Test des gestrigen Tagestiefs einkalkulieren.

Neue prozyklische Verkaufssignale würden bei einem Tagesschlusskurs unterhalb der 16.500er Marke entstehen. In dem Falle stünde schnell wieder der Bereich um 16.200 Punkte auf der Agenda.

Etwas Entspannung für die Käuferseite würde ein Tagesschluss oberhalb von 16.650 Punkten bringen, bis dahin bleiben die Abwärtsrisiken im kurzfristigen Zeitfenster weiter dominant - nach der 2.000 Punkte-Rally hat der Index weiteres Korrekturpotenzial.

Quelle: Tradingview

