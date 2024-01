DAX: Konsolidierung läuft weiter

Der Deutsche Aktienindex DAX hat sich am Mittwoch praktisch nicht vom Fleck bewegt und sich um den EMA 50 herum eingependelt. Für Auftrieb am Donnerstag könnten aber positive Vorgaben aus den USA sorgen, Dow und Co. kratzen nämlich schon wieder an ihren Allzeithochs und könnten auch den deutschen Aktienmarkt hochziehen.

Doch die Kursentwicklung beim heimischen Aktienbarometer gestaltet sich etwas komplexer und präsentiert sich derzeit in einem gewöhnlichen Abwärtstrend, der an dieser Stelle als Konsolidierung gewertet werden kann. Offenbar sind auch die Verkaufsabsichten der Investoren zuletzt deutlich zurückgegangen, allerdings fehlt es derzeit noch an Durchzugskraft. Erst oberhalb von 17.000 Punkten wäre ein weiterer Anstieg an 17.200 Zähler möglich, darüber auf mittelfristiger Sicht an die übergeordnete Trendbegrenzung verlaufend um 17.500 Punkten.

Auf der Unterseite würden Kursnotierungen unterhalb der Vorwochentiefs von 16.448 Punkten Abwärtsrisiken auf 16.290 und darunter 16.000 Punkte verstärken. Schließlich sind noch einige Kurslücken in diesem Bereich anzutreffen, die früher oder später geschlossen werden.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Donnerstag mit dem Index der Frühindikatoren per November vorgestellt, Italiens Industrieproduktion aus November steht um 10:00 Uhr zusammen mit dem EZB-Wirtschaftsbericht auf der Agenda. Erst ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Zahlen zu Erstanträgen sowie fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche dazu, ergänzt durch Verbraucherpreise aus Dezember.