Der Index startete nach guten Vorgaben aus Übersee heute Morgen mit einer Aufwärtskurslücke in den Handelstag. Im Anschluss durften sich die Bullen am Vormittag noch einmal so richtig austoben vor den US-Konsumentenpreisen am Nachmittag und trieben den Index bis auf 16.840 Punkte.

Das böse Erwachen kam dann aber am Nachmittag - die Inflationsdaten aus den USA kamen über den Erwartungen der Volkswirte. Der deutsche Leitindex fiel im Anschluss unter die am Vormittag angesprochene Unterstützung um 16.690 Punkte und startete die avisierte Verkaufswelle.

Am Ende des Handelstages stand ein Minus von über 140 Punkten zu Buche, der Index ging bei 16.547 Punkten aus dem Handel - knapp 300 Punkte unter dem Tageshoch.

Deutsche Bank-Aktie verliert über 4 Prozent

Im Dax waren am Donnerstag Deutsche Bank das Schlusslicht mit einem Minus von mehr als vier Prozent. Anleger nahmen hier nach der Kursrally seit Ende Oktober Gewinne mit. Außerdem sehen die Analysten des Investmenthauses Kepler Cheuvreux die Kosten- und Ertragsentwicklung der Bank skeptisch.

Rational gefragt

Die Aktien von Rational kletterten mit einem Plus von 6,3 Prozent wieder über die runde Marke von 700 Euro, die im vergangenen Jahr ein zäher Widerstand gewesen war. Der Großküchenausrüster hatte dank eines starken Schlussquartals im vergangenen Jahr besser abgeschnitten als erwartet, wie aus vorläufigen Geschäftszahlen hervorgeht.

Verbio verliert zweistellig

Bei den Aktionären des Biosprit-Herstellers Verbio ist die Laune angesichts eines Kurseinbruchs von 11,8 Prozent weiter im Keller. Grund ist eine negative Einschätzung der Deutschen Bank, die die Papiere gleich doppelt abgestuft und aus der Kauf- eine Verkaufsempfehlung gemacht hatte. (mit Material von dpa-AFX)