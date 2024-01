Direkt zum Video auf YouTube

Heute um 14:30 Uhr werden die neuen Inflationsdaten in den USA veröffentlicht. Bis dahin ist mit wenig Fortschritt am Aktienmarkt zu rechnen. Derweil sind die Rational-Aktien an der Spitze des MDax. Martin blickt auf die Zahlen und das mögliche Ziel der laufenden Bewegung.

In die Gegenrichtung läuft die Aktie von iRobot. Die hohe Vola zeigt große Unsicherheit der Anleger in Bezug auf die Amazon-Übernahme. Wie stehen hier die Chancen? Und die Bitcoin ETFs sind genehmigt. Wie erwartet erhalten die antragstellenden Unternehmen die ersehnten Genehmigungen. Was das nun für den Bitcoin-Kurs bedeutet, darum geht es in der heutigen Sendung.