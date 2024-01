Widerstand: 16.710 16.840 Unterstützung: 16.550 16.450

Rückblick:

Der Index bekam nach den höher als erwartet ausgefallenen US-Konsumentenpreisen am Nachmittag ordentlich Abwärtsdruck. Dabei wurde die angesprochene Unterstützung um 16.690 Punkte unterboten und es ging direkt anderthalb Etagen in den Keller. Der Index ging um 16.550 Punkte aus dem Handel.

Nach einer Erholung im späten US-Handel durften sich dann die Bullen heute Vormittag zunächst wieder austoben und trieben den Index am Vormittag nach einer größeren Aufwärtskurslücke zum Handelsstart kurzzeitig zurück über die 16.700er Marke.

Ausblick:

Nach den Konsumentenpreisen ist vor den US-Produzentenpreisen - diese werden am Nachmittag um 14:30 Uhr erwartet und dürften das Geschehen bis zum Wochenende dominieren.

Nachdem 50 Prozent der gestrigen Abwärtsbewegung vom Tageshoch wieder korrigiert werden konnte ist der Index in der Mitte der gestrigen Tagesrange kurzfristig als neutral einzustufen, ein erneuter Rücksetzer in Richtung des gestrigen Tagesschlusskurses kann allerdings nicht ausgeschlossen werden. Ein schönes Wochenende allen Lesern.

Quelle: Tradingview

